Журналист Херш обвинил Украину в перевозке наркотиков в рамках зерновой сделки

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно, сельское хозяйство
С помощью зерновой сделки Украина занималась вывозом наркотических веществ Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотических веществ. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что нефть Украина получала из России.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил выход России из зерновой сделки. По его словам, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки.

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Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотических веществ. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что нефть Украина получала из России. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил выход России из зерновой сделки. По его словам, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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