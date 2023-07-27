Журналист Херш обвинил Украину в перевозке наркотиков в рамках зерновой сделки

С помощью зерновой сделки Украина занималась вывозом наркотических веществ
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотических веществ. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», —
Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил выход России из зерновой сделки. По его словам, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки.
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