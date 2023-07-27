Журналист Херш обвинил Украину в перевозке наркотиков в рамках зерновой сделки 27 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 + С помощью зерновой сделки Украина занималась вывозом наркотических веществ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотических веществ. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что нефть Украина получала из России. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил выход России из зерновой сделки. По его словам, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. Украина с помощью зерновой сделки занималась вывозом наркотических веществ. Об этом заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть», — написал Херш, ссылаясь на слова американского чиновника. Он отметил, что нефть Украина получала из России. Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил выход России из зерновой сделки. По его словам, Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках инициативы, а также создавал препятствия для передачи груза в страны Африки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям