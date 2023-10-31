В ДНР раскрыли правду о танках Leopard 2, поставляемых на Украину

Гагин: танки Leopard 2 бесполезны на Украине

31 октября 2023 в 08:52 Размер текста - 17 +

Танки Leopard 2 имеют слабую броню и низкую маневренность, заявил Ян Гагин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard 2 оказались неэффективными на Украине из-за большого веса, слабой маневренности и брони, а также низкой проходимости. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. «Танки Leopard 2 оказались неэффективными. Они не маневренные, у них большой вес, слабая проходимость — особенно в условиях распутицы, довольно уязвимый корпус», — подчеркнул Ян Гагин в разговоре с ТАСС. Он обратил внимание на то, что данную технику нельзя починить на месте, для этого требуется определенное оборудование, а также целая ремонтная бригада. Гагин также уточнил, что ВС РФ успешно уничтожают танковые бригады ВСУ. В США также отмечали, что одна из причин неэффективности танков для Украины заключается в том, что российские солдаты успешно используют дроны-камикадзе, при помощи которых и уничтожают вражескую технику. Из-за высоких потерь украинские бойцы возвращаются к использованию советских танков, передает MK.RU. ВС РФ поражают вражескую технику и личный состав ВСУ на нескольких направлениях, пишет Life .

Немецкие танки Leopard 2 оказались неэффективными на Украине из-за большого веса, слабой маневренности и брони, а также низкой проходимости. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин. «Танки Leopard 2 оказались неэффективными. Они не маневренные, у них большой вес, слабая проходимость — особенно в условиях распутицы, довольно уязвимый корпус», — подчеркнул Ян Гагин в разговоре с ТАСС. Он обратил внимание на то, что данную технику нельзя починить на месте, для этого требуется определенное оборудование, а также целая ремонтная бригада. Гагин также уточнил, что ВС РФ успешно уничтожают танковые бригады ВСУ. В США также отмечали, что одна из причин неэффективности танков для Украины заключается в том, что российские солдаты успешно используют дроны-камикадзе, при помощи которых и уничтожают вражескую технику. Из-за высоких потерь украинские бойцы возвращаются к использованию советских танков, передает MK.RU. ВС РФ поражают вражескую технику и личный состав ВСУ на нескольких направлениях, пишет Life.