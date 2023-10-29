29 октября 2023

Economist: потери ВСУ стали критическими из-за российских дронов

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Потери ВСУ стали критическими из-за дронов российских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери ВСУ «возросли до тревожного уровня» из-за работы российских дронов. Об этом сообщил британский журнал Economist.

«Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы [российских] дронов. Равнины Запорожья отвернулись от жизни. У тех, кто находился в таких подразделениях, как его собственное, было больше шансов умереть, чем выжить. Семьдесят на тридцать. Некоторые даже не видят своей первой битвы», — написал журнал Economist.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщал, что увеличение производства дронов-камикадзе в России может привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне СВО, пишет журнал Forbes. По словам журналистов, за последние месяцы украинские боевики лишились семи Leopard 2A4, трех Leopard 2A6 и одного Challenger 2. Поврежденные танки стараются чинить, однако некоторые так и остаются непригодными к боевым действиям.

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Потери ВСУ «возросли до тревожного уровня» из-за работы российских дронов. Об этом сообщил британский журнал Economist. «Украинские потери возросли до тревожного уровня, отчасти из-за работы [российских] дронов. Равнины Запорожья отвернулись от жизни. У тех, кто находился в таких подразделениях, как его собственное, было больше шансов умереть, чем выжить. Семьдесят на тридцать. Некоторые даже не видят своей первой битвы», — написал журнал Economist. Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс сообщал, что увеличение производства дронов-камикадзе в России может привести к значительным потерям украинских танков, используемых в зоне СВО, пишет журнал Forbes. По словам журналистов, за последние месяцы украинские боевики лишились семи Leopard 2A4, трех Leopard 2A6 и одного Challenger 2. Поврежденные танки стараются чинить, однако некоторые так и остаются непригодными к боевым действиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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