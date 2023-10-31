Вахтовика из Перми осудили за изнасилование в ЯНАО

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Ранее вахтовик изнасиловал девушку и забрал ее телефон Фото:

Вахтовика из Перми, который изнасиловал в Ноябрьске женщину и украл ее телефон, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

«Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми познакомились в соцсетях. Во время застолья житель Перми похитил телефон у пострадавшей и изнасиловал ее.

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Вахтовика из Перми, который изнасиловал в Ноябрьске женщину и украл ее телефон, приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО. «Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Ноябрьске женщины пригласили в гости двух мужчин, с которыми познакомились в соцсетях. Во время застолья житель Перми похитил телефон у пострадавшей и изнасиловал ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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