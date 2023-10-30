В деле задержанного ФСБ подрядчика челябинского МУП всплыл новый эпизод

На главу подрядной компании челябинского МУП Ефимова завели второе дело

31 октября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В уголовном деле Павла Ефимова вскрылся еще один миллионный эпизод мошенничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска В уголовном деле, возбужденном в отношении задержанного ФСБ директора ООО «Водоканалсети» и фигуранта уголовного дела в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска Павла Ефимова, появился новый преступный эпизод мошенничества. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету по двум эпизодам, составила около пяти млн рублей. «Материалы проверки КСП в МУП „ПОВВ“ поспособствовали возбуждению очередного уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору“). Дело возбуждено областным СКР в отношении учредителя и руководителя ООО „Водоканалсети“ и сотрудников МУП „ПОВВ“ по факту хищения денежных средств при аварийном ремонте сетей и сооружений», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Там отметили, что размер похищенного превысил один млн рублей. Таким образом общая сумма ущерба составляет около пяти млн рублей. Все преступления были совершены в ходе оплаты работ, которые впоследствии не выполнялись. Проверка в МУП «ПОВВ» продолжается. Ефимова в начале сентября задержали сотрудники ФСБ и СКР. По версии следствия, Ефимов и его сообщники из МУП «ПОВВ» похитили у предприятия не менее 3,8 млн рублей: МУП оплачивал контракты, которые в реальности не исполнялись. Было возбуждено уголовное дело по.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц»). Ефимов находится под стражей. Дело расследует Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. На допрос по делу МУП «ПОВВ» вызывали депутата гордумы Челябинска Юрия Панова, который может быть связан с ООО «Водоканалсистемы». Панов пока проходит свидетелем по делу. После допроса депутат перестал выходить на связь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уголовном деле, возбужденном в отношении задержанного ФСБ директора ООО «Водоканалсети» и фигуранта уголовного дела в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска Павла Ефимова, появился новый преступный эпизод мошенничества. Как сообщили URA.RU 31 октября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету по двум эпизодам, составила около пяти млн рублей. «Материалы проверки КСП в МУП „ПОВВ“ поспособствовали возбуждению очередного уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору“). Дело возбуждено областным СКР в отношении учредителя и руководителя ООО „Водоканалсети“ и сотрудников МУП „ПОВВ“ по факту хищения денежных средств при аварийном ремонте сетей и сооружений», — сообщили URA.RU в пресс-службе КСП. Там отметили, что размер похищенного превысил один млн рублей. Таким образом общая сумма ущерба составляет около пяти млн рублей. Все преступления были совершены в ходе оплаты работ, которые впоследствии не выполнялись. Проверка в МУП «ПОВВ» продолжается. Ефимова в начале сентября задержали сотрудники ФСБ и СКР. По версии следствия, Ефимов и его сообщники из МУП «ПОВВ» похитили у предприятия не менее 3,8 млн рублей: МУП оплачивал контракты, которые в реальности не исполнялись. Было возбуждено уголовное дело по.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой лиц»). Ефимов находится под стражей. Дело расследует Третий отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. На допрос по делу МУП «ПОВВ» вызывали депутата гордумы Челябинска Юрия Панова, который может быть связан с ООО «Водоканалсистемы». Панов пока проходит свидетелем по делу. После допроса депутат перестал выходить на связь.