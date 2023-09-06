Депутата гордумы Челябинска Панова вызвали на допрос по делу о хищениях в МУПе

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Бурматов праймериз. Челябинск., панов юрий, бурматов владимир
Юрий Панов (слева) считается доверенным лицом депутата Госдумы Владимира Бурматова (справа) Фото:
новость из сюжета
ФСБ пришла в самый крупный МУП Челябинска

Депутата гордумы Челябинска Юрия Панова 6 сентября вызвали на допрос в СКР по делу о махинациях в МУП «ПОВВ», сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Ранее ФСБ задержала гендиректора компании Сергея Хабирова и коммерсанта Павла Ефимова.

«Юрия Панова, депутата гордумы и помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, допросили сотрудники СКР. В расследовании фигурируют связанные с Пановым фирмы. Сейчас следователи отрабатывают информацию о том, что они также могли быть задействованы в выводе средств за фактически не исполненные работы. Панов проходит по делу в качестве свидетеля», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев. Телефон самого Панова недоступен. Его помощник, Александр Сюкосев, сообщил URA.RU, что не в курсе ситуации: он находится в командировке и не знает, чем занимается его шеф.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в его основу легли материалы Контрольно-счетной палаты региона. Сотрудники ФСБ и СКР задержали Ефимова и Хабирова 4 сентября. По версии следствия, Ефимов при соучастии неустановленных пока сотрудников МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) похитил минимум 3,8 млн рублей: работы по муниципальным контрактам, заключенным с его фирмой, оплачивались независимо от качества или реального их проведения.

На дому у Ефимова и в МУП «ПОВВ» прошли обыски. Хабирова после допроса отпустили, Ефимова арестовали на два месяца. Также у него изъяли крупные суммы в рублях и иностранной валюте.

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Депутата гордумы Челябинска Юрия Панова 6 сентября вызвали на допрос в СКР по делу о махинациях в МУП «ПОВВ», сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Ранее ФСБ задержала гендиректора компании Сергея Хабирова и коммерсанта Павла Ефимова. «Юрия Панова, депутата гордумы и помощника депутата Госдумы Владимира Бурматова, допросили сотрудники СКР. В расследовании фигурируют связанные с Пановым фирмы. Сейчас следователи отрабатывают информацию о том, что они также могли быть задействованы в выводе средств за фактически не исполненные работы. Панов проходит по делу в качестве свидетеля», — рассказал инсайдер. В пресс-службе управления СКР по региону воздержались от комментариев. Телефон самого Панова недоступен. Его помощник, Александр Сюкосев, сообщил URA.RU, что не в курсе ситуации: он находится в командировке и не знает, чем занимается его шеф. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в его основу легли материалы Контрольно-счетной палаты региона. Сотрудники ФСБ и СКР задержали Ефимова и Хабирова 4 сентября. По версии следствия, Ефимов при соучастии неустановленных пока сотрудников МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) похитил минимум 3,8 млн рублей: работы по муниципальным контрактам, заключенным с его фирмой, оплачивались независимо от качества или реального их проведения. На дому у Ефимова и в МУП «ПОВВ» прошли обыски. Хабирова после допроса отпустили, Ефимова арестовали на два месяца. Также у него изъяли крупные суммы в рублях и иностранной валюте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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