«Гортранс» Екатеринбурга погасил миллионные долги перед энергетиками

31 октября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Долг «Гортранса» перед «Екатеринбургэнергосбытом» составлял 118 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — погасил большую часть своих долгов перед энергетиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к предприятию, и подтвердил собеседник в горадминистрации. «Все старые долги погашены, осталось закрыть текущие обязательства», — отметил первый собеседник. Второй уточнил, что в октябре мэрия выделила «Гортрансу» 100-миллионную субсидию (с ее помощью и спасли ситуацию). «„Гортранс“ урегулировал вопрос задолженности за электроэнергию перед АО „Екатеринбургэнергосбыт“. Долг перед гарантирующим поставщиком полностью погашен. На данный момент за транспортным предприятием остались только текущие обязательства оплат, со сроком оплаты в ноябре 2023 года. Гарантирующий поставщик надеется на своевременную оплату ЕМУП счетов в будущем», — прокомментировали в «Екатеринбургэнергосбыте». В августе энергетики докладывали, что «Гортранс» должен им около 118 млн рублей. 32,1 млн сетевики через Арбитражный суд уже взыскали. Аналогичная ситуация с долгами была у предприятия в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы. А в октябре стало известно, что налоговая служба заморозила (или списала — есть разные трактовки) порядка 80 миллионов рублей на счетах «Гортранса». По словам источника в руководстве МУПа, это создало угрозу, что как минимум часть сотрудников может остаться без зарплат. Эту проблему, по последним данным, власти также решили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муниципальный «Гортранс» — основной перевозчик Екатеринбурга — погасил большую часть своих долгов перед энергетиками. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к предприятию, и подтвердил собеседник в горадминистрации. «Все старые долги погашены, осталось закрыть текущие обязательства», — отметил первый собеседник. Второй уточнил, что в октябре мэрия выделила «Гортрансу» 100-миллионную субсидию (с ее помощью и спасли ситуацию). «„Гортранс“ урегулировал вопрос задолженности за электроэнергию перед АО „Екатеринбургэнергосбыт“. Долг перед гарантирующим поставщиком полностью погашен. На данный момент за транспортным предприятием остались только текущие обязательства оплат, со сроком оплаты в ноябре 2023 года. Гарантирующий поставщик надеется на своевременную оплату ЕМУП счетов в будущем», — прокомментировали в «Екатеринбургэнергосбыте». В августе энергетики докладывали, что «Гортранс» должен им около 118 млн рублей. 32,1 млн сетевики через Арбитражный суд уже взыскали. Аналогичная ситуация с долгами была у предприятия в 2021 году, из-за этого в городе вставали трамваи и троллейбусы. А в октябре стало известно, что налоговая служба заморозила (или списала — есть разные трактовки) порядка 80 миллионов рублей на счетах «Гортранса». По словам источника в руководстве МУПа, это создало угрозу, что как минимум часть сотрудников может остаться без зарплат. Эту проблему, по последним данным, власти также решили.