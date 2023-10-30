Прокуратура усмотрела свою недоработку в частичном оправдании курганцев

31 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Прокурорам напомнили, что нужно внимательнее изучать материалы уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в 2023 году из-за поверхностного изучения уголовных дел прокуратурой были частично оправданы 25 обвиняемых. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Продолжают иметь место некачественное, поверхностное изучение уголовных дел без оценки имеющихся в уголовном деле доказательств, обоснованности предъявленного обвинения, о чем свидетельствует число частично реабилитированных лиц. В части предъявленного обвинения судами области реабилитировано 25 лиц», — выяснилось на заседании коллегии областной прокуратуры. Сотрудникам ведомства напомнили, что нужно всесторонне изучать материалы уголовных дел, поступивших для утверждения обвинительного заключения. На том же заседании стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года было выявлено свыше 5 700 нарушений законов о несовершеннолетних. Также, по данным прокуратуры, наблюдается рост гибели детей на водных объектах, в результате дорожно-транспортных происшествий.

В Курганской области в 2023 году из-за поверхностного изучения уголовных дел прокуратурой были частично оправданы 25 обвиняемых. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Продолжают иметь место некачественное, поверхностное изучение уголовных дел без оценки имеющихся в уголовном деле доказательств, обоснованности предъявленного обвинения, о чем свидетельствует число частично реабилитированных лиц. В части предъявленного обвинения судами области реабилитировано 25 лиц», — выяснилось на заседании коллегии областной прокуратуры. Сотрудникам ведомства напомнили, что нужно всесторонне изучать материалы уголовных дел, поступивших для утверждения обвинительного заключения. На том же заседании стало известно, что за первые девять месяцев 2023 года было выявлено свыше 5 700 нарушений законов о несовершеннолетних. Также, по данным прокуратуры, наблюдается рост гибели детей на водных объектах, в результате дорожно-транспортных происшествий.