30 октября 2023

Бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники представились сотрудниками Центробанка Фото:

Экс-чиновница из Тюменской области перевела мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, около 20 млн рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.

«Бывшую чиновницу из Тюменской области развели почти на 20 миллионов рублей — чтобы убедить женщину положить деньги на „безопасный счет“, мошенники услужливо заказали ей машину. 18 октября 66-летней Валентине позвонил некий Александр, представившийся ведущим специалистом Центробанка. Сказал, что у Валентины проблемы — в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от ее имени», — говорится в telegram-канале.

Отмечается, что женщине предложили сесть в автомобиль, снять с карты деньги и положить их на «сберегательный счет». Мошенники, получив нужную сумму, просили жительницу отправлять им QR-коды из онлайн-банка и продолжали списывать сотни тысяч рублей с ее карты. Когда неизвестные начали спрашивать про собственность, которая есть у тюменки в Москве, женщина посмотрела историю операций в банке и догадалась, что ее обманули.

В правоохранительные органы направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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Экс-чиновница из Тюменской области перевела мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, около 20 млн рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Baza. «Бывшую чиновницу из Тюменской области развели почти на 20 миллионов рублей — чтобы убедить женщину положить деньги на „безопасный счет“, мошенники услужливо заказали ей машину. 18 октября 66-летней Валентине позвонил некий Александр, представившийся ведущим специалистом Центробанка. Сказал, что у Валентины проблемы — в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от ее имени», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что женщине предложили сесть в автомобиль, снять с карты деньги и положить их на «сберегательный счет». Мошенники, получив нужную сумму, просили жительницу отправлять им QR-коды из онлайн-банка и продолжали списывать сотни тысяч рублей с ее карты. Когда неизвестные начали спрашивать про собственность, которая есть у тюменки в Москве, женщина посмотрела историю операций в банке и догадалась, что ее обманули. В правоохранительные органы направлен запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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