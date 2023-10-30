Бывшая тюменская чиновница перевела мошенникам 20 млн рублей

Экс-чиновница из Тюменской области перевела мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка, около 20 млн рублей. Об этом сообщили в telegram-канале Baza.
«Бывшую чиновницу из Тюменской области развели почти на 20 миллионов рублей — чтобы убедить женщину положить деньги на „безопасный счет“, мошенники услужливо заказали ей машину. 18 октября 66-летней Валентине позвонил некий Александр, представившийся ведущим специалистом Центробанка. Сказал, что у Валентины проблемы — в банк поступила заявка на кредит и снятие денег от ее имени», — говорится в telegram-канале.
Отмечается, что женщине предложили сесть в автомобиль, снять с карты деньги и положить их на «сберегательный счет». Мошенники, получив нужную сумму, просили жительницу отправлять им QR-коды из онлайн-банка и продолжали списывать сотни тысяч рублей с ее карты. Когда неизвестные начали спрашивать про собственность, которая есть у тюменки в Москве, женщина посмотрела историю операций в банке и догадалась, что ее обманули.
В правоохранительные органы направлен запрос. Ответ на него ожидается.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.