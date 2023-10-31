Родившийся в Дагестане владелец Forbes Russia ужаснулся беспорядкам в аэропорту в Махачкале

Владелец Forbes Russia Мусаев: беспорядки в аэропорту Махачкалы являются позором

31 октября 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Магомед Мусаев заявил, что Дагестану придется долго «отмываться» от произошедшего в Махачкале Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие 29 октября, вызывают ощущения «шока и позора». Об этом заявил владелец Forbes Russia и уроженец Дагестана Магомед Мусаев. «То, что произошло в аэропорту, вызывает ощущение полного шока и позора. И позора такого масштаба, аналога которому я не видел и не слышал никогда ранее по отношению к Дагестану», — заявил Магомед Мусаев в своем видеообращении. Его слова передает RTVI. Он подчеркнул, что жителям Махачкалы следовало не подвергать издевательствам людей, спасающихся от войны, а предложить им еду и кров. «Это бросает страшную тень совершенно на другую суть и ткань, из которых состоит настоящий Дагестан», — отметил Мусаев. По словам бизнесмена, теперь его родной республике придется «очень долго отмываться от произошедшего». Кроме того, он добавил, что встать на путь национализма — значит открыть путь к нескончаемым конфликтам в будущем. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летящий из Израиля, устраивая при этом погромы. Кроме того, участники беспорядков забрасывали силовиков различными предметами. Ущерб от протестов был оценен в несколько миллионов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее было организовано с Украины руками агентов западных спецслужб. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспорядки в аэропорту Махачкалы, произошедшие 29 октября, вызывают ощущения «шока и позора». Об этом заявил владелец Forbes Russia и уроженец Дагестана Магомед Мусаев. «То, что произошло в аэропорту, вызывает ощущение полного шока и позора. И позора такого масштаба, аналога которому я не видел и не слышал никогда ранее по отношению к Дагестану», — заявил Магомед Мусаев в своем видеообращении. Его слова передает RTVI. Он подчеркнул, что жителям Махачкалы следовало не подвергать издевательствам людей, спасающихся от войны, а предложить им еду и кров. «Это бросает страшную тень совершенно на другую суть и ткань, из которых состоит настоящий Дагестан», — отметил Мусаев. По словам бизнесмена, теперь его родной республике придется «очень долго отмываться от произошедшего». Кроме того, он добавил, что встать на путь национализма — значит открыть путь к нескончаемым конфликтам в будущем. Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября, когда сотни граждан отправились штурмовать самолет, летящий из Израиля, устраивая при этом погромы. Кроме того, участники беспорядков забрасывали силовиков различными предметами. Ущерб от протестов был оценен в несколько миллионов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее было организовано с Украины руками агентов западных спецслужб.