Россияне собрали 10 млн на лечение Валерия Бурцева с онкологией из Екатеринбурга

Валерий Бурцев с 2022 года ведет борьбу за жизнь из-за тяжелой формы онкологии Фото: Елена Партина © URA.RU

После публикации истории 15-летнего екатеринбуржца Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии на сайте URA.RU неравнодушные россияне отправили на лечение подростка 10 миллионов рублей. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама мальчика Елена Партина. По словам женщины, данной суммы будет достаточно, чтобы приступить к лечению в Турции. Полный курс лечения мальчика обойдется семье в 30 миллионов рублей.

«На сегодняшний день сумма сбора составила 10 миллионов рублей. Мы благодарим каждого, кто принял участие в благотворительном сборе. Особенно мы хотели бы поблагодарить семью депутата Госдумы РФ Николая Брыкина, которая внесла 6,5 млн рублей от общей суммы. Также мы выражаем благодарность журналисту и всей редакции URA.RU за информационную поддержку», — сказала Елена Партина.

По словам мамы онкобольного подростка, у Валеры появился шанс побороться за жизнь. «Время, к сожалению, не нашей стороне. На счету каждый день. Еще месяц назад надежды на то, что единственный шанс станет реальностью для нашего сына, не было. А сейчас появился шанс вступить в нелегкий бой с болезнью, оказать сопротивление и, в конце концов, победить. Теперь дело осталось за малым — вылететь в Турцию и начать лечение», — отметила Партина.

Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами:

Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

можно поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами:

Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79.

Редакция URA.RU выражает благодарность всем неравнодушным людям за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.