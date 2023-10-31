После новости URA.RU депутат Госдумы РФ перевел 5 млн на лечение онкобольного подростка

Депутат Госдумы РФ Брыкин перевел 5 млн на лечение 15-летнего Валерия Бурцева

31 октября 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Теперь Валерий может отправиться на лечение в Турцию Фото: Елена Партина © URA.RU После публикации на URA.RU истории 15-летнего екатеринбургского подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика еще 5 миллионов рублей. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Брыкин отметил, что члены его семьи приняли решение собрать необходимую сумму, чтобы мальчик смог полететь на лечение в Турцию. Врачи-онкологи поставили точку на жизни Валерия Бурцева из Екатеринбурга. Подростку диагностировали рак в 2022 году. Свердловские медики заключили, что Валере уже не помочь, и выписали его домой. Ему назначили паллиатив. Мама мальчика, несмотря на неблагоприятные прогнозы, решила не опускать руки. Женщина обратилась за помощью в зарубежные клиники. Медики Турции сообщили о том, что единственный шанс, который есть у их сына — CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь русского мальчика врачи оценили в 30 миллионов рублей. Мама Валеры обратилась за помощью к журналисту URA.RU. История Валерия Бурцева была опубликована 12 октября 2023 в 07:45. «Обсудив ситуацию в семейном кругу, мы решили „скинуться“, чтобы Валера смог как можно быстрее поехать на лечение. Сын и дочь поддержали мое предложение и выделили недостающую сумму для внесения депозита в клинику Турции, где ждут нашего уральского мальчика. От всей нашей семьи мы желаем ему здоровья», — сказал Брыкин во время беседы с журналистом URA.RU. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;

Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);

По номеру телефона: 8992 022 49 79. URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей. Брыкин тогда заявил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После публикации на URA.RU истории 15-летнего екатеринбургского подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика еще 5 миллионов рублей. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Брыкин отметил, что члены его семьи приняли решение собрать необходимую сумму, чтобы мальчик смог полететь на лечение в Турцию. Врачи-онкологи поставили точку на жизни Валерия Бурцева из Екатеринбурга. Подростку диагностировали рак в 2022 году. Свердловские медики заключили, что Валере уже не помочь, и выписали его домой. Ему назначили паллиатив. Мама мальчика, несмотря на неблагоприятные прогнозы, решила не опускать руки. Женщина обратилась за помощью в зарубежные клиники. Медики Турции сообщили о том, что единственный шанс, который есть у их сына — CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь русского мальчика врачи оценили в 30 миллионов рублей. Мама Валеры обратилась за помощью к журналисту URA.RU. История Валерия Бурцева была опубликована 12 октября 2023 в 07:45. «Обсудив ситуацию в семейном кругу, мы решили „скинуться“, чтобы Валера смог как можно быстрее поехать на лечение. Сын и дочь поддержали мое предложение и выделили недостающую сумму для внесения депозита в клинику Турции, где ждут нашего уральского мальчика. От всей нашей семьи мы желаем ему здоровья», — сказал Брыкин во время беседы с журналистом URA.RU. Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше. Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей. Брыкин тогда заявил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться.