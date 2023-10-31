После новости URA.RU депутат Госдумы РФ перевел 5 млн на лечение онкобольного подростка

После публикации на URA.RU истории 15-летнего екатеринбургского подростка Валерия Бурцева с тяжелой формой онкологии семья депутата Госдумы РФ (от Тюменской области) Николая Брыкина перевела на спасение мальчика еще 5 миллионов рублей. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU Брыкин отметил, что члены его семьи приняли решение собрать необходимую сумму, чтобы мальчик смог полететь на лечение в Турцию.
Врачи-онкологи поставили точку на жизни Валерия Бурцева из Екатеринбурга. Подростку диагностировали рак в 2022 году. Свердловские медики заключили, что Валере уже не помочь, и выписали его домой. Ему назначили паллиатив. Мама мальчика, несмотря на неблагоприятные прогнозы, решила не опускать руки. Женщина обратилась за помощью в зарубежные клиники. Медики Турции сообщили о том, что единственный шанс, который есть у их сына — CAR-T терапия с последующей пересадкой костного мозга. Жизнь русского мальчика врачи оценили в 30 миллионов рублей. Мама Валеры обратилась за помощью к журналисту URA.RU. История Валерия Бурцева была опубликована 12 октября 2023 в 07:45.
«Обсудив ситуацию в семейном кругу, мы решили „скинуться“, чтобы Валера смог как можно быстрее поехать на лечение. Сын и дочь поддержали мое предложение и выделили недостающую сумму для внесения депозита в клинику Турции, где ждут нашего уральского мальчика. От всей нашей семьи мы желаем ему здоровья», — сказал Брыкин во время беседы с журналистом URA.RU.
Помочь Валерию Бурцеву можно разными способами:
- Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
- Можно привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
- Можно поддержать рублем.
Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами:
- Карта Сбербанка: 2202 2063 1451 3610 (Получатель: Партина Елена Рудольфовна, мама Валеры);
- По номеру телефона: 8992 022 49 79.
URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Валере. Вместе мы сможем больше.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат Госдумы РФ Николай Брыкин перевел маме мальчика 1,5 миллиона рублей. Брыкин тогда заявил, что за жизнь каждого росссийского ребенка нужно бороться.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.