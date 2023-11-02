Курганское Управление ФСИН и региональное духовное управление мусульман (ДУМ) заключили соглашение о взаимодействии с целью обеспечения осужденных и заключенных под стражу на свободу совести и вероисповедания. В частности, имамы будут помогать в подготовке к освобождению и соблюдении религиозных обрядов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.
«В ходе церемонии подписания соглашения муфтий регионального ДУМ Ринат Раев представил руководству ведомства и колоний имама Альменевского и Целинного округов Рима Галимова и имама Шадринской соборной мечети Калыя Байдашева. Они будут осуществлять пастырское служение в исправительных учреждениях. Также священнослужители будут принимать участие в подготовке граждан к освобождению, оказывать помощь в восстановлении социально-полезных связей», — говорится в сообщении ведомства.
После подписания соглашения мусульманские священники посетили осужденных в ИК-1 и ИК-2, в том числе содержащихся в отрядах со строгими условиями отбывания наказания и в штрафных изоляторах. В УФСИН региона отмечают, что заключенные, исповедующие ислам, содержатся во всех исправительных учреждениях области. В колониях №2 и №6 для соблюдения их религии построены мечети. В остальных учреждениях имеются молитвенные комнаты. Для проведения богослужений и духовного просвещения в общинах имеется вся необходимая религиозная литература.
УФСИН по Курганской области и ДУМ региона заключили соглашение о взаимодействии в помощи заключенным-мусульманам
Фото: пресс-служба УФСИН по Курганской области
Курганские имамы будут заниматься духовным просвещением в исправительных колониях и СИЗО
Фото: пресс-служба УФСИН по Курганской области
Заключенным, исповедующим ислам, будут помогать в соблюдении богослужений и подготовке к освобождению
Курганское Управление ФСИН и региональное духовное управление мусульман (ДУМ) заключили соглашение о взаимодействии с целью обеспечения осужденных и заключенных под стражу на свободу совести и вероисповедания. В частности, имамы будут помогать в подготовке к освобождению и соблюдении религиозных обрядов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «В ходе церемонии подписания соглашения муфтий регионального ДУМ Ринат Раев представил руководству ведомства и колоний имама Альменевского и Целинного округов Рима Галимова и имама Шадринской соборной мечети Калыя Байдашева. Они будут осуществлять пастырское служение в исправительных учреждениях. Также священнослужители будут принимать участие в подготовке граждан к освобождению, оказывать помощь в восстановлении социально-полезных связей», — говорится в сообщении ведомства. После подписания соглашения мусульманские священники посетили осужденных в ИК-1 и ИК-2, в том числе содержащихся в отрядах со строгими условиями отбывания наказания и в штрафных изоляторах. В УФСИН региона отмечают, что заключенные, исповедующие ислам, содержатся во всех исправительных учреждениях области. В колониях №2 и №6 для соблюдения их религии построены мечети. В остальных учреждениях имеются молитвенные комнаты. Для проведения богослужений и духовного просвещения в общинах имеется вся необходимая религиозная литература.