02 ноября 2023

Курганские имамы будут следить за заключенными-мусульманами из колоний. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, колючая проволока, колония, тюрьма
Имамы будут помогать курганским заключенным в подготовке к освобождению и соблюдении религии Фото:

Курганское Управление ФСИН и региональное духовное управление мусульман (ДУМ) заключили соглашение о взаимодействии с целью обеспечения осужденных и заключенных под стражу на свободу совести и вероисповедания. В частности, имамы будут помогать в подготовке к освобождению и соблюдении религиозных обрядов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

«В ходе церемонии подписания соглашения муфтий регионального ДУМ Ринат Раев представил руководству ведомства и колоний имама Альменевского и Целинного округов Рима Галимова и имама Шадринской соборной мечети Калыя Байдашева. Они будут осуществлять пастырское служение в исправительных учреждениях. Также священнослужители будут принимать участие в подготовке граждан к освобождению, оказывать помощь в восстановлении социально-полезных связей», — говорится в сообщении ведомства.

После подписания соглашения мусульманские священники посетили осужденных в ИК-1 и ИК-2, в том числе содержащихся в отрядах со строгими условиями отбывания наказания и в штрафных изоляторах. В УФСИН региона отмечают, что заключенные, исповедующие ислам, содержатся во всех исправительных учреждениях области. В колониях №2 и №6 для соблюдения их религии построены мечети. В остальных учреждениях имеются молитвенные комнаты. Для проведения богослужений и духовного просвещения в общинах имеется вся необходимая религиозная литература.

УФСИН по Курганской области и ДУМ региона заключили соглашение о взаимодействии в помощи заключенным-мусульманам
УФСИН по Курганской области и ДУМ региона заключили соглашение о взаимодействии в помощи заключенным-мусульманам
Фото:
Курганские имамы будут заниматься духовным просвещением в исправительных колониях и СИЗО
Курганские имамы будут заниматься духовным просвещением в исправительных колониях и СИЗО
Фото:
Заключенным, исповедующим ислам, будут помогать в соблюдении богослужений и подготовке к освобождению
Заключенным, исповедующим ислам, будут помогать в соблюдении богослужений и подготовке к освобождению
Фото:
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Курганское Управление ФСИН и региональное духовное управление мусульман (ДУМ) заключили соглашение о взаимодействии с целью обеспечения осужденных и заключенных под стражу на свободу совести и вероисповедания. В частности, имамы будут помогать в подготовке к освобождению и соблюдении религиозных обрядов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСИН России по Курганской области. «В ходе церемонии подписания соглашения муфтий регионального ДУМ Ринат Раев представил руководству ведомства и колоний имама Альменевского и Целинного округов Рима Галимова и имама Шадринской соборной мечети Калыя Байдашева. Они будут осуществлять пастырское служение в исправительных учреждениях. Также священнослужители будут принимать участие в подготовке граждан к освобождению, оказывать помощь в восстановлении социально-полезных связей», — говорится в сообщении ведомства. После подписания соглашения мусульманские священники посетили осужденных в ИК-1 и ИК-2, в том числе содержащихся в отрядах со строгими условиями отбывания наказания и в штрафных изоляторах. В УФСИН региона отмечают, что заключенные, исповедующие ислам, содержатся во всех исправительных учреждениях области. В колониях №2 и №6 для соблюдения их религии построены мечети. В остальных учреждениях имеются молитвенные комнаты. Для проведения богослужений и духовного просвещения в общинах имеется вся необходимая религиозная литература.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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