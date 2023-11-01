Чем известен экс-футболист сборной России Бугаев, задержанный с наркотиками

Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками

01 ноября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Бугаев играл за сборную РФ в начале 2000-х Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Бывшего футболиста Алексея Бугаева 1 ноября 2023 года задержали с 500 граммами мефедрона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. За свою карьеру Бугаев играл в составе сборной России по футболу, выступал за команды «Торпедо», «Томь» и «Краснодар». URA.RU приводит главное из карьеры Бугаева. Клубная карьера Бугаев родился в 1981 году в Москве, в первые годы его семья жила в коммунальной квартире. Только потом родители смогли купить отдельное жилье. С трех до шести лет Бугаев увлекался гимнастикой. В школьные годы полюбил играть в дворовый футбол. Его тренировал детский тренер ФШМ «Торпедо» Юрий Карнов. Когда «Торпедо» выиграло первенство России среди футболистов 1981 года рождения, Бугаев был признан лучшим защитником. После этого его пригласили в дубль «Торпедо». В основном составе футболист дебютировал в 2001 году. В конце 2004 года Бугаев заключил контракт на три года с «Локомотивом». Спустя два года он начал регулярно выступать за «Томь» в матчах российской Премьер-лиги, в начале 2008 года подписал с клубом новый годичный контракт. В 2009 году Бугаев на правах свободного агента стал игроком ФК «Краснодар». Однако спустя почти год контракт был расторгнут. Игра в сборной РФ В октябре 2003 года Бугаев сыграл свой первый и единственный матч за молодежную сборную России против Грузии. Игра завершилась победой. В основную сборную спортсмен попал в мае 2004 года. Тогда он сыграл против Австрии, встреча завершилась со счетом 0:0. После этого он еще несколько раз играл за российскую сборную, однако ушел из нее в 2005 году по семейным обстоятельствам. Что Бугаев делал после завершения футбольной карьеры После завершения карьеры футболиста Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема для сбора макулатуры. В интервью он неоднократно отмечал, что закончил карьеру не из-за неоднократных нарушений. Спортсмен заявлял, что ему необходимо быть вместе с семьей. В ноябре 2023 года Бугаев был пойман за разносом закладок. Спортсмен признался, что подрабатывал наркокурьером. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего футболиста Алексея Бугаева 1 ноября 2023 года задержали с 500 граммами мефедрона. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. За свою карьеру Бугаев играл в составе сборной России по футболу, выступал за команды «Торпедо», «Томь» и «Краснодар». URA.RU приводит главное из карьеры Бугаева. Бугаев родился в 1981 году в Москве, в первые годы его семья жила в коммунальной квартире. Только потом родители смогли купить отдельное жилье. С трех до шести лет Бугаев увлекался гимнастикой. В школьные годы полюбил играть в дворовый футбол. Его тренировал детский тренер ФШМ «Торпедо» Юрий Карнов. Когда «Торпедо» выиграло первенство России среди футболистов 1981 года рождения, Бугаев был признан лучшим защитником. После этого его пригласили в дубль «Торпедо». В основном составе футболист дебютировал в 2001 году. В конце 2004 года Бугаев заключил контракт на три года с «Локомотивом». Спустя два года он начал регулярно выступать за «Томь» в матчах российской Премьер-лиги, в начале 2008 года подписал с клубом новый годичный контракт. В 2009 году Бугаев на правах свободного агента стал игроком ФК «Краснодар». Однако спустя почти год контракт был расторгнут. В октябре 2003 года Бугаев сыграл свой первый и единственный матч за молодежную сборную России против Грузии. Игра завершилась победой. В основную сборную спортсмен попал в мае 2004 года. Тогда он сыграл против Австрии, встреча завершилась со счетом 0:0. После этого он еще несколько раз играл за российскую сборную, однако ушел из нее в 2005 году по семейным обстоятельствам. После завершения карьеры футболиста Бугаев занялся грузоперевозками и открыл пункт приема для сбора макулатуры. В интервью он неоднократно отмечал, что закончил карьеру не из-за неоднократных нарушений. Спортсмен заявлял, что ему необходимо быть вместе с семьей. В ноябре 2023 года Бугаев был пойман за разносом закладок. Спортсмен признался, что подрабатывал наркокурьером. Ему грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.