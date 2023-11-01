Utair изменила расписание авиарейса из Тюмени в ЯНАО

Из села ЯНАО до Тюмени самолет авиакомпании Utair будет летать дважды в неделю

01 ноября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября Фото: Николай Бастриков © URA.RU Из села Толька Красноселькупского района ЯНАО до Тюмени и обратно, самолеты авиакомпании Utair будут летать дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации района. «Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что компания Utair перешла на зимнее расписание. Самолеты авиаперевозчика совершают рейсы в 37 городов России.

Из села Толька Красноселькупского района ЯНАО до Тюмени и обратно, самолеты авиакомпании Utair будут летать дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации района. «Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что компания Utair перешла на зимнее расписание. Самолеты авиаперевозчика совершают рейсы в 37 городов России.