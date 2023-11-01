Utair изменила расписание авиарейса из Тюмени в ЯНАО

Из села ЯНАО до Тюмени самолет авиакомпании Utair будет летать дважды в неделю
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Реконструкция аэропорта "Рощино". Тюмень, utair, аэропорт рощино, ютейр, самолет, стройка, ютэйр
Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября Фото:

Из села Толька Красноселькупского района ЯНАО до Тюмени и обратно, самолеты авиакомпании Utair будут летать дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации района.

«Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в официальном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказало, что компания Utair перешла на зимнее расписание. Самолеты авиаперевозчика совершают рейсы в 37 городов России.

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Из села Толька Красноселькупского района ЯНАО до Тюмени и обратно, самолеты авиакомпании Utair будут летать дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Обновленное расписание начнет действовать с 5 ноября, сообщает пресс-служба администрации района. «Utair вносит изменения в расписание движения воздушных судов по маршруту Тюмень — Толька — Тюмень. С 5 ноября рейсы по указанному маршруту будут выполняться в четверг и воскресенье», — сообщает пресс-служба администрации Красноселькупского района в официальном telegram-канале. Ранее URA.RU рассказало, что компания Utair перешла на зимнее расписание. Самолеты авиаперевозчика совершают рейсы в 37 городов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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