Что стало с тремя свердловскими туристами, которые потерялись на реке Вижай

Трое из пяти потерявшихся на реке Вижай (Ивдель, Свердловская область) туристов эвакуированы. Они сторожили вещи, пока их друзья добирались 30 км до спасателей. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
«Группа туристов, пропавшая в районе поселке Вижай в Свердловской области, обнаружена Службой спасения Свердловской области в 15 километрах от поселка Тохта. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, в настоящее время их эвакуируют к автомобилю спасателей», — рассказали в ДИП.
Директор департамента туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова подчеркнула, что ведомство настоятельно рекомендует путешественникам отправляться в поездки через официальных туроператоров. «Если же вы путешествуете самостоятельно, обязательно регистрируйтесь в МЧС перед походом — это такой же вклад в безопасность, как и медицинская страховка. Если в районе случится чрезвычайная ситуация или с группой не будет связи, спасатели будут знать, сколько людей нуждается в помощи», — подчеркнула Туканова.
На прошлой неделе группа туристов из пяти человек отправилась на сплав по реке на севере Свердловской области. Они должны были доплыть до поселка Вижай 30 октября и встретиться с организатором тура. Однако туристы пропали. Потерявшимися числились директор коммерческого предприятия и четыре логиста из Березовского. Позже стало известно, что двое туристов, которые потерялись во время сплава, прошли 30 км до ближайшего населенного пункта, нашли таксофон и сообщили о случившемся ЧП организатору тура. Оказалось, что туристам не удалось сплавиться, потому что река промерзла.
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