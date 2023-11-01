В Перми оппозиция рискует лишиться двух мандатов

Пермский депутат Федоров рискует лишиться мандатата

Позиции эсеров в краевом парламенте и гордуме Перми могут ослабнуть Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское региональное отделение «СР-За правду» может лишиться двух мандатов: в краевом законодательном собрании и гордуме Перми. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, в суд поступило уголовное дело в отношении депутата гордумы Дмитрий Федорова. Он обвиняется в фальсификации ЕГРЮЛ и фальсификации решения общего собрания участников юрлица.

«Уголовное дело в отношении Дмитрия Федорова поступило в суд для рассмотрения по существу», — сообщил URA.RU инсайдер. Наказания для бывшего силовика добивается его бывший партнер по бизнесу Артем Быстров. Если вина народного избранника будет доказана в суде, депутаты пермской гордумы могут поднять вопрос о досрочном прекращении полномочий Федорова.

Таким образом Федоров может стать вторым эсером (помимо Ильи Лисняка), кто рискует лишиться мандата. Сбежавшему из России Лисняку, как рассказывало URA.RU, теперь необходимо официально подтвердить свое отсутствие на пленарках ЗС документами. Из-за этого народный избранник как никогда близок к тому, чтобы потерять место в краевом парламенте.

Федоров является одним из самых медийных депутатов гордумы Перми. Бывший офицер ФСБ публично рассказывает о помощи участникам спецоперации и сам неоднократно бывал в зоне СВО. Ранее он заявлял, что его совесть «и перед законом, бизнес-партнерами, избирателями и семьей чиста». По данным URA.RU, уголовное преследование депутата может быть связано с его политическими амбициями: Федоров якобы намерен пройти в краевое заксобрание и занять место Лисняка в случае, если он все же лишится мандата.