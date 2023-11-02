02 ноября 2023

Курганские власти продают дом культуры с советской мозаикой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Архитектура 19 века/Черновик. Курган, фрагмент мозайки
В Шумихинском округе выставили на продажу ДК с советской мозаикой за 2,2 млн рублей (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области продают бывшее здание дома культуры с мозаикой времен СССР. Стоимость объекта оценивается на сумму более чем два миллиона рублей. Информация об аукционе размещена на сайте «Торги России».

«Продается трехэтажное нежилое здание дома культуры 1978 года постройки в селе Стариково Шумихинского округа. Состояние здания: неудовлетворительное. Организатор торгов: отдел строительства и имущества администрации Шумихинского муниципального округа. Текущая цена: 2 250 000 рублей», — говорится на сайте торгов. Предыдущие семь аукционов признавались не состоявшимися из-за отсутствия заявок.

Здание ДК построено из кирпича, деревянные полы и оконные проемы. Коммуникации отключены. Согласно аукционной документации, кадастровая стоимость здания составляет более 13 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области избавляются от дома культуры. Здание в селе Искра Звериноголовского округа продается компанией АО «Курганфармация» за пять млн рублей. Деньги с продажи здания ДК планируют направить на реконструкцию санатория «Сосновая Роща». Также сообщалось, что в Далматовском округе выставили на продажу здание клуба за 200 тысяч рублей.

Здание ДК имеет мозаику времен СССР
Здание ДК имеет мозаику времен СССР
Фото:
Стоимость объекта оценивается в 2,2 млн рублей
Стоимость объекта оценивается в 2,2 млн рублей
Фото:

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Власти Курганской области продают бывшее здание дома культуры с мозаикой времен СССР. Стоимость объекта оценивается на сумму более чем два миллиона рублей. Информация об аукционе размещена на сайте «Торги России». «Продается трехэтажное нежилое здание дома культуры 1978 года постройки в селе Стариково Шумихинского округа. Состояние здания: неудовлетворительное. Организатор торгов: отдел строительства и имущества администрации Шумихинского муниципального округа. Текущая цена: 2 250 000 рублей», — говорится на сайте торгов. Предыдущие семь аукционов признавались не состоявшимися из-за отсутствия заявок. Здание ДК построено из кирпича, деревянные полы и оконные проемы. Коммуникации отключены. Согласно аукционной документации, кадастровая стоимость здания составляет более 13 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области избавляются от дома культуры. Здание в селе Искра Звериноголовского округа продается компанией АО «Курганфармация» за пять млн рублей. Деньги с продажи здания ДК планируют направить на реконструкцию санатория «Сосновая Роща». Также сообщалось, что в Далматовском округе выставили на продажу здание клуба за 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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