В Салехарде (ЯНАО) восстановят дом по улице Чапаева, 36, при пожаре в котором погибло три женщины. Решение о ремонтных работах общедомового имущества было принято на собрании собственников, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы.
«В доме на Чапаева, 36 все квартиры, кроме одной, находятся в собственности жильцов. Жильцы могли получить выплаты и приобрести себе новое жилье, или продолжать жить в доме. Большинство собственников на общем собрании приняло решение продолжить проживание в доме и проголосовали за ремонт общедомового имущества», — сообщили корреспонденту агентства в администрации.
Восстановительные работы в пострадавшем от огня подъезде уже начались. Подрядчики очистят стены от копоти, восстановят систему электроснабжения, приведут в порядок пострадавшие конструкции и выполнят чистовую отделку.
В Салехарде (ЯНАО) восстановят дом по улице Чапаева, 36, при пожаре в котором погибло три женщины. Решение о ремонтных работах общедомового имущества было принято на собрании собственников, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы. «В доме на Чапаева, 36 все квартиры, кроме одной, находятся в собственности жильцов. Жильцы могли получить выплаты и приобрести себе новое жилье, или продолжать жить в доме. Большинство собственников на общем собрании приняло решение продолжить проживание в доме и проголосовали за ремонт общедомового имущества», — сообщили корреспонденту агентства в администрации. Восстановительные работы в пострадавшем от огня подъезде уже начались. Подрядчики очистят стены от копоти, восстановят систему электроснабжения, приведут в порядок пострадавшие конструкции и выполнят чистовую отделку. Ранее URA.RU рассказало, что 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В одной из пострадавших от огня квартир были обнаружены тела трех женщин. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Причиной пожара мог послужить непреднамеренный поджог.