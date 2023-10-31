В Салехарде отремонтируют дом, при пожаре в котором погибли люди (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) восстановят дом по улице Чапаева, 36, при пожаре в котором погибло три женщины. Решение о ремонтных работах общедомового имущества было принято на собрании собственников, сообщили URA.RU в пресс-службе администрации окружной столицы.

«В доме на Чапаева, 36 все квартиры, кроме одной, находятся в собственности жильцов. Жильцы могли получить выплаты и приобрести себе новое жилье, или продолжать жить в доме. Большинство собственников на общем собрании приняло решение продолжить проживание в доме и проголосовали за ремонт общедомового имущества», — сообщили корреспонденту агентства в администрации.

Восстановительные работы в пострадавшем от огня подъезде уже начались. Подрядчики очистят стены от копоти, восстановят систему электроснабжения, приведут в порядок пострадавшие конструкции и выполнят чистовую отделку.

Ранее URA.RU рассказало, что 27 сентября в Салехарде произошел пожар в многоквартирном деревянном доме по адресу Чапаева, 36. В одной из пострадавших от огня квартир были обнаружены тела трех женщин. По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Причиной пожара мог послужить непреднамеренный поджог.

В Салехарде строители отремонтируют пострадавший от огня подъезд Фото: telegram-канал «Администрация Салехарда» — https://t.me/salekhard_admin/14991