Курганский подрядчик взял кредит, чтобы построить дома для погорельцев

02 ноября 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Строительная компания «Аспект» взяла кредит, чтоб не сорвать сроки сдачи домов для погорельцев до 15 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганская компания ООО «Аспект», ответственная за строительство домов для погорельцев взяла кредит, чтобы уложиться в сроки. При этом, по информации депутата гордумы Якова Сидорова подрядчик взял обязательства, которые заведомо неисполнимы, поэтому может не успеть сдать дома в срок. При этом представитель «Аспекта» заявил, что они успеют выполнить все работы вовремя. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Дома, которыми занимается „Аспект“ по моей информации должны сдать до 15 ноября. Несколько дней назад чиновник из областного правительства, встретился с ними и пояснил, что подрядчик взял миллионы в кредит у банка. Они надеются, что на эти деньги будет что-то достраиваться. Сроки уже истекают, а при поступлении денег „строительный бум“ не наступил», — заявил Сидоров. Редакция URA.RU связалась с представителем компании ООО «Аспект» Андреем Шалимовым. Он заявил, что компания успеет выполнить все строительные работы. «У нас уже 10 домов подписано, на неделе будет еще шесть. Просто надо, чтобы заказчики подъехали и подписались. Все дома будут сданы до 15 ноября, без жилья никто не останется. Кредит брали, денег не хватало. За 50% по сертификатам сложно построить дом за 1,2 млн. В процессе возник кассовый разрыв, поэтому не сумели оперативно завершить. Два месяца ждали, когда нам дадут кредит», — говорит Шалимов. По его словам, областное правительство быстро решает возникающие проблемы и помогло им в получении кредита в размере 10 млн рублей, чтобы быстрее закончить строительство. Редакция URA.RU запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений. Всего в регионе от весенних пожаров пострадали более 5600 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе получили обещанные выплаты и сертификаты на строительство или покупку жилья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская компания ООО «Аспект», ответственная за строительство домов для погорельцев взяла кредит, чтобы уложиться в сроки. При этом, по информации депутата гордумы Якова Сидорова подрядчик взял обязательства, которые заведомо неисполнимы, поэтому может не успеть сдать дома в срок. При этом представитель «Аспекта» заявил, что они успеют выполнить все работы вовремя. Об этом они сообщили корреспонденту URA.RU. «Дома, которыми занимается „Аспект“ по моей информации должны сдать до 15 ноября. Несколько дней назад чиновник из областного правительства, встретился с ними и пояснил, что подрядчик взял миллионы в кредит у банка. Они надеются, что на эти деньги будет что-то достраиваться. Сроки уже истекают, а при поступлении денег „строительный бум“ не наступил», — заявил Сидоров. Редакция URA.RU связалась с представителем компании ООО «Аспект» Андреем Шалимовым. Он заявил, что компания успеет выполнить все строительные работы. «У нас уже 10 домов подписано, на неделе будет еще шесть. Просто надо, чтобы заказчики подъехали и подписались. Все дома будут сданы до 15 ноября, без жилья никто не останется. Кредит брали, денег не хватало. За 50% по сертификатам сложно построить дом за 1,2 млн. В процессе возник кассовый разрыв, поэтому не сумели оперативно завершить. Два месяца ждали, когда нам дадут кредит», — говорит Шалимов. По его словам, областное правительство быстро решает возникающие проблемы и помогло им в получении кредита в размере 10 млн рублей, чтобы быстрее закончить строительство. Редакция URA.RU запрос по теме в департамент информационной политики Курганской области. При получении ответа новость будет дополнена. Во время весенних пожаров в Курганской области погибли более 20 человек, а также сгорели более 5000 домов и строений. Всего в регионе от весенних пожаров пострадали более 5600 человек. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе получили обещанные выплаты и сертификаты на строительство или покупку жилья.