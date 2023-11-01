01 ноября 2023

Уральский фонд «Защитники Отечества» получил более 23 тысяч обращений

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , фонд защитники отечества
С 1 июня уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений Фото:

Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 года получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО.

«Филиалы фонда в Уральском федеральном округе за время работы (с 1 июня 2023 года) получили более 23 тысяч обращений» — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов. Он добавил, что их задача заключается в оказании помощи обеспечении поддержки защитникам Отечества.

В настоящее время в здании свердловского филиала фонда идет ремонт. После завершения работ, к концу года, помещение будет значительно расширено.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Государственный фонд «Защитники Отечества» сделан для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции.

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Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 года получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Филиалы фонда в Уральском федеральном округе за время работы (с 1 июня 2023 года) получили более 23 тысяч обращений» — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов. Он добавил, что их задача заключается в оказании помощи обеспечении поддержки защитникам Отечества. В настоящее время в здании свердловского филиала фонда идет ремонт. После завершения работ, к концу года, помещение будет значительно расширено. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Государственный фонд «Защитники Отечества» сделан для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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