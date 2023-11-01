Уральский фонд «Защитники Отечества» получил более 23 тысяч обращений

02 ноября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

С 1 июня уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» получили более 23 тысяч обращений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 года получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Филиалы фонда в Уральском федеральном округе за время работы (с 1 июня 2023 года) получили более 23 тысяч обращений» — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов. Он добавил, что их задача заключается в оказании помощи обеспечении поддержки защитникам Отечества. В настоящее время в здании свердловского филиала фонда идет ремонт. После завершения работ, к концу года, помещение будет значительно расширено. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Государственный фонд «Защитники Отечества» сделан для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции.

Уральские филиалы фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 года получили более 23 тысяч обращений. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства президента России в УрФО. «Филиалы фонда в Уральском федеральном округе за время работы (с 1 июня 2023 года) получили более 23 тысяч обращений» — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ Владимира Якушева Борис Кириллов. Он добавил, что их задача заключается в оказании помощи обеспечении поддержки защитникам Отечества. В настоящее время в здании свердловского филиала фонда идет ремонт. После завершения работ, к концу года, помещение будет значительно расширено. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Государственный фонд «Защитники Отечества» сделан для создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции.