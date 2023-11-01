Свердловские силовики раскрыли личности пострадавших после взрыва баллонов стройке

В Екатеринбурге во время сварочных работ пострадали двое мужчин

02 ноября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

ЧП произошло во время газосварочных работ, отметили в СКР (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пострадавшими после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге стали рабочие 22 и 35 лет. Инцидент, по данным СК по Свердловской области, произошел во время проведения газосварочных работ. «По поступившим сведениям, в ходе выполнения газосварочных работ произошел инцидент, в результате которого пострадали двое работников. Они с травмами доставлены в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пострадавшими оказались мужчины 2001 и 1988 годов рождения, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Предварительный диагноз у обоих мужчин — ожоги верхних дыхательных путей и переломы нижних конечностей, отметили силовики. Следователи и полицейские начали проверку по факту происшествия. О ЧП в Екатеринбурге стало известно утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Мужчин увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области.

Пострадавшими после взрыва баллонов на стройке в Екатеринбурге стали рабочие 22 и 35 лет. Инцидент, по данным СК по Свердловской области, произошел во время проведения газосварочных работ. «По поступившим сведениям, в ходе выполнения газосварочных работ произошел инцидент, в результате которого пострадали двое работников. Они с травмами доставлены в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Пострадавшими оказались мужчины 2001 и 1988 годов рождения, добавили агентству в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Предварительный диагноз у обоих мужчин — ожоги верхних дыхательных путей и переломы нижних конечностей, отметили силовики. Следователи и полицейские начали проверку по факту происшествия. О ЧП в Екатеринбурге стало известно утром 2 ноября. Двое рабочих, по данным telegram-канала Ural Mash, нарушили технику безопасности во время работ на стройке. В результате несколько газовых баллонов взорвались. Мужчин увезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести, отметили в минздраве Свердловской области.