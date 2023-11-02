Челябинца, участвовавшего в издевательствах над мигрантом, оставили в СИЗО

Подростка, издевавшегося над мигрантом, оставили в СИЗО до конца ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Издевательство над мигрантом в лесу под Челябинском

Несовершеннолетний челябинец Николай Л., участвовавший в похищении и издевательстве над мигрантом, не смог оспорить свое содержание в СИЗО. Как сообщили URA.RU 2 ноября в пресс-службе областного суда, апелляционная жалоба была отклонена.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Николая Л. Постановление Центрального райсуда Челябинска от 28 сентября 2023 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 26 ноября 2023 года оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, адвокат подростка в своей жалобе просил отменить постановление суда первой инстанции. Он полагал, что его клиенту необходимо избрать более мягкую меру пресечения. Такой, по мнению защитника, мог стать домашний арест.

Группа подростков похитила мигранта в конце сентября. Они вывезли его в лес, где под дулом пистолета заставили раздеться и лаять. Они избивали похищенного, снимая свои зверства на телефон.

Изначально проверку по данным фактам осуществляла курганская полиция. У силовиков были все основания полагать, что все происходило в Курганской области, так как номера машины были местными. В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел в лесу под Копейском. Всех участников издевательств задержали. По итогам судебных заседаний, трое из компании были направлены в СИЗО, еще один — под домашний арест.