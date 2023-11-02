Сотрудники мэрии Кургана тормозят запуск канализаций

К ДЖКХ мэрии Кургана предъявили претензии из-за канализационных систем в Восточном и Заозерном районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У правительства Курганской области возникли замечания к работе департамента ЖКХ городской администрации и его директора Романа Медведева. В частности, претензии возникли из-за канализационных систем в микрорайонах Восточный и Заозерный. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Запуск канализаций — непосредственная работа департамента. Объекты не работают, так как были сделаны с ошибками. Их должны исправить подрядчики или нужно выделить дополнительные деньги. Всем этим должен заниматься Медведев», — заявил источник. Также, по его информации, несколько дней назад состоялся объезд объектов с участием замгубернатора Константина Малышева, мэра Елены Ситниковой и Романа Медведева, на котором были осмотрены ремонтируемые объекты и работа ДЖКХ.

Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирных домов Восточного микрорайона в Кургане останутся еще на год без подключения к канализации. Изначально завершить работы планировалось еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что многоквартирные дома в Восточном будут подключены к канализации после того, как их жители примут на собраниях решение об организации работ и найдут подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации. Также сообщалось, что в Заозерном ремонтировали КНС-14, которая соединяет систему канализования этой части города с центральной канализацией. Ремонт проводился на деньги из бюджета Тюмени. Объем финансирования составлял 219 млн рублей.