02 ноября 2023

Департамент ЖКХ мэрии Кургана нарвался на критику из-за канализаций-долгостроев. Инсайд

Сотрудники мэрии Кургана тормозят запуск канализаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , снег, улица куйбышева, канализационные кольца, зима, ремонт канализации, канализационный люк
К ДЖКХ мэрии Кургана предъявили претензии из-за канализационных систем в Восточном и Заозерном районах Фото:

У правительства Курганской области возникли замечания к работе департамента ЖКХ городской администрации и его директора Романа Медведева. В частности, претензии возникли из-за канализационных систем в микрорайонах Восточный и Заозерный. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями.

«Запуск канализаций — непосредственная работа департамента. Объекты не работают, так как были сделаны с ошибками. Их должны исправить подрядчики или нужно выделить дополнительные деньги. Всем этим должен заниматься Медведев», — заявил источник. Также, по его информации, несколько дней назад состоялся объезд объектов с участием замгубернатора Константина Малышева, мэра Елены Ситниковой и Романа Медведева, на котором были осмотрены ремонтируемые объекты и работа ДЖКХ.

Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирных домов Восточного микрорайона в Кургане останутся еще на год без подключения к канализации. Изначально завершить работы планировалось еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что многоквартирные дома в Восточном будут подключены к канализации после того, как их жители примут на собраниях решение об организации работ и найдут подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации. Также сообщалось, что в Заозерном ремонтировали КНС-14, которая соединяет систему канализования этой части города с центральной канализацией. Ремонт проводился на деньги из бюджета Тюмени. Объем финансирования составлял 219 млн рублей.

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У правительства Курганской области возникли замечания к работе департамента ЖКХ городской администрации и его директора Романа Медведева. В частности, претензии возникли из-за канализационных систем в микрорайонах Восточный и Заозерный. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с региональными властями. «Запуск канализаций — непосредственная работа департамента. Объекты не работают, так как были сделаны с ошибками. Их должны исправить подрядчики или нужно выделить дополнительные деньги. Всем этим должен заниматься Медведев», — заявил источник. Также, по его информации, несколько дней назад состоялся объезд объектов с участием замгубернатора Константина Малышева, мэра Елены Ситниковой и Романа Медведева, на котором были осмотрены ремонтируемые объекты и работа ДЖКХ. Ранее URA.RU писало, что жители многоквартирных домов Восточного микрорайона в Кургане останутся еще на год без подключения к канализации. Изначально завершить работы планировалось еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что многоквартирные дома в Восточном будут подключены к канализации после того, как их жители примут на собраниях решение об организации работ и найдут подрядчика для врезки своего дома к общей системе канализации. Также сообщалось, что в Заозерном ремонтировали КНС-14, которая соединяет систему канализования этой части города с центральной канализацией. Ремонт проводился на деньги из бюджета Тюмени. Объем финансирования составлял 219 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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