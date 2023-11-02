Россия начала сближаться с исламским миром

Политолог Семенов: исламский мир видит в России своего союзника

03 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Споры по поводу традиций мусульман в РФ стали решать в пользу ислама, сказал Кирилл Семенов Фото: Нина Калинина © URA.RU Россия проводит политику сближения с исламскими странами и поддерживает интересы мусульман внутри государства. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Россия идет навстречу исламскому миру Новость по теме Разрешение противоречий в Азии ускорит темпы сотрудничества РФ и Ирана «Россия стала разворачиваться в сторону исламского мира, больше учитывать их интересы. Это является неизбежным, потому что на фоне полного разрыва отношений с Западом, естественным образом Россия начинает активно проводить политику на Ближнем востоке. Очевидно, что Китая и Индии недостаточно, чтобы России сохранить баланс в торгово-экономических и военно-политических интересах. Растут также связи в Африке», — сказал Кирилл Семенов. Исламские страны, безусловно, обращают внимание на отношение России к их традиционным ценностям, отметил эксперт. «В РФ сейчас с большим вниманием стали относиться к исламу, к проблемам мусульман. Такие лидеры как глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов играют большую роль. Частично через их призму воспринимается Россия в исламском мире», — объяснил политолог. Поддержка мусульман в России Новость по теме Картаполов призвал «присмотреться» к подпольным молельным домам мусульман и ММА На граждан внутри страны в большей степени влияют стрессовые события, как конфликт между Израилем и Палестиной, сообщил эксперт. «Обычно вот такие факторы гораздо больше влияют на немусульманское население и заставляют внимательно начать изучать саму религию и сами основы. Как это ни странно, так многие открыли для себя ислам после событий 11 сентября, исходя от обратного. Людям говорили, что это религия террористов и убийц, но, разобравшись, многие приняли ислам, потому что это оказалось совсем не так», — продолжил Семенов. По его словам, российские власти стараются поддерживать баланс и толерантное отношение к различным национальностям и конфессиям в стране. «В некоторых школах, университетах есть запрет на хиджаб и споры стали чаще решаться в пользу мусульман. Если, например, ветеран СВО придет и скажет, что хотел бы построить мечеть, ему будет это проще сделать. Там, где раньше мусульманам отказывали, сейчас их отказов становится меньше», — заключил политолог. Однако, добавил собеседник агентства, наметилась и новая тенденция — в ряде регионов растет поддержка мусульман, в других начал образовываться раскол. «Во время спецоперации мусульмане сыграли важную роль, что увеличило их поддержку в обществе. Но при этом в Москве, например, растут антиисламские настроения. Силы, которые выступают с позиции этнического национализма, „Россия для русских“ и тому подобное, не хотят, чтобы из-за этого начали строить больше мечетей и разрешали хиджабы, так как бороться с этим будет сложнее», — сказал специалист. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание после протестов в Дагестане. На нем он обсудил попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Российский лидер отметил необходимость соблюдения прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия проводит политику сближения с исламскими странами и поддерживает интересы мусульман внутри государства. Об этом заявил в беседе с URA.RU политолог, независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Россия стала разворачиваться в сторону исламского мира, больше учитывать их интересы. Это является неизбежным, потому что на фоне полного разрыва отношений с Западом, естественным образом Россия начинает активно проводить политику на Ближнем востоке. Очевидно, что Китая и Индии недостаточно, чтобы России сохранить баланс в торгово-экономических и военно-политических интересах. Растут также связи в Африке», — сказал Кирилл Семенов. Исламские страны, безусловно, обращают внимание на отношение России к их традиционным ценностям, отметил эксперт. «В РФ сейчас с большим вниманием стали относиться к исламу, к проблемам мусульман. Такие лидеры как глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Татарстана Рустам Минниханов играют большую роль. Частично через их призму воспринимается Россия в исламском мире», — объяснил политолог. На граждан внутри страны в большей степени влияют стрессовые события, как конфликт между Израилем и Палестиной, сообщил эксперт. «Обычно вот такие факторы гораздо больше влияют на немусульманское население и заставляют внимательно начать изучать саму религию и сами основы. Как это ни странно, так многие открыли для себя ислам после событий 11 сентября, исходя от обратного. Людям говорили, что это религия террористов и убийц, но, разобравшись, многие приняли ислам, потому что это оказалось совсем не так», — продолжил Семенов. По его словам, российские власти стараются поддерживать баланс и толерантное отношение к различным национальностям и конфессиям в стране. Однако, добавил собеседник агентства, наметилась и новая тенденция — в ряде регионов растет поддержка мусульман, в других начал образовываться раскол. «Во время спецоперации мусульмане сыграли важную роль, что увеличило их поддержку в обществе. Но при этом в Москве, например, растут антиисламские настроения. Силы, которые выступают с позиции этнического национализма, „Россия для русских“ и тому подобное, не хотят, чтобы из-за этого начали строить больше мечетей и разрешали хиджабы, так как бороться с этим будет сложнее», — сказал специалист. Ранее президент России Владимир Путин провел совещание после протестов в Дагестане. На нем он обсудил попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Российский лидер отметил необходимость соблюдения прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия.