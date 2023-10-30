Как изменится Россия после крупнейших с начала СВО протестов

Три урока, которые вынесет власть из истории в Дагестане

31 октября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Сотни жителей Дагестана вырвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы, чтобы встретить прилетевших из Израиля Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС статья из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с кабмином и силовиками по ситуации в Дагестане. Почву для конфликта в РФ готовили заранее, последние месяцы резко росло количество контента, разжигающего межнациональную рознь, говорят собеседники URA.RU в Общественной палате, СПЧ, совете при Федеральном агентстве по делам национальностей и Госдуме. Решением станет ужесточение контроля телеграм-каналов, усиление работы с молодежью и населением в целом. Возрастут требования и к главам регионов. Большое совещание Путин после протестов в аэропорту Махачкалы проводит большое совещание Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин 30 октября после протестов в аэропорту Махачкалы проводит большое совещание, на котором обсудит попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. В совещании принимают участие глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Советам Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и первый замглавы МВД Александр Горовой. Недружественные страны используют конфликт на Ближнем Востоке против России, считает Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин начал совещание со слов о попытках недружественных стран использовать конфликт на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против России. «Для этого применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — подчеркнул Путин. Глава государства указал, что страны, ответственные за кризис на Ближнем Востоке и за другие региональные конфликты, будут использовать их разрушительные последствия с целью посеять ненависть и столкнуть людей по всему миру. «В этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов», — отметил президент. При этом в ходе выступления Путин прямо заявил, кто является главным зачинщиком всех конфликтов. «Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты — главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают свою кровавую ренту. События в Махачкале были инспирированы через социальные сети, говорит президент Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мир по-американски разрушается, неуклонно уходит в прошлое. Штаты не хотят с этим мириться, хотят продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру. А в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать», — подчеркнул Путин. За события, произошедшие в Дагестане, по словам президента, ответственность несут западные спецслужбы. «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Но разве можно помочь Палестине, нападая на татов и их семьи? Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, боремся с ними в рамках СВО. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад — сражается сейчас на фронте под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Выбор настоящего мужчины взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», — пояснил российский лидер. Глава государства вновь озвучил предложение РФ по урегулированию ближневосточного конфликта. «В подходах России к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто. Она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта — создание суверенного независимого палестинского государства», — подчеркнул Путин. В заключение своей речи президент обратил внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и спецслужб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России. Также Путин отметил необходимость соблюдения прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Беспорядки в Дагестане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Протесты в Дагестане стали крупнейшими с начала СВО. Сотни жителей 29 октября собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане» и хотели отыскать людей, прилетевших из Тель-Авива. Позже толпа проникла на взлетно-посадочную полосу и начались беспорядки. На место был стянут ОМОН, протестующие забрасывали силовиков различными предметами. В Минздраве Дагестана сообщили, что в аэропорту пострадало более 20 человек, два человека находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет по республике завел уголовное дело по ст. 212. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами и поджогами. В МВД сообщили, что в результате беспорядков было задержано более 60 человек. По данным СМИ, к беспорядкам призывал Telegram-канал «Утро Дагестан». Уточняется, что канал был создан на деньги экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иноагентом). Меликов жестко высказался о беспорядках в аэропорту Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия толпы в аэропорту Махачкалы, назвав их действия «грубым нарушением закона». «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он также выступил с предложением поехать в зону специальной военной операции тем, кто был задержан в результате протестов, чтобы «отмыться от позора». Беспорядки стали причиной закрытия аэропорта. В Росавиации сообщили, что воздушную гавань откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Как это произошло В России давно велась работа по внедрению радикального ислама, считает Кирилл Кабанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России давно велась работа по внедрению радикального ислама и экстремистской идеологии, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Надо понимать, что Запад никогда не согласится с поражением. Он будет использовать все методы. Этим событиям предшествовала достаточно большая работа по внедрению на территорию России нетрадиционных радикальных течений ислама и экстремистской идеологии, человеконенавистнической идеологии. Радикальные взгляды распространяются в подпольных этнических клубах ММА, считает Кабанов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каналы, которые контролируются ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций), ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и прочими организациями, не смогли бы организовать эту противоправную деятельность, если бы не было почвы. Таких ресурсов очень много, и они продолжают работать», — отметил Кабанов. По его словам, радикальные взгляды распространяются в том числе в подпольных этнических клубах ММА (смешанные единоборства), а также в подпольных незаконных молебных домах. «Помните, была история с конфликтом вокруг строительства мечетей в Косино-Ухтомском. Там ряд бойцов ММА подпольных заявляли, что отберут храмы и устроят в них мечети. Это разве не экстремизм? А реакции не было, слишком лояльно относились ко всему этому, говорили, что это „горская особенность“. В Карачаево-Черкесии также пытались раскачать ситуацию, но не получилось, быстро сориентировались правоохранители. В Дагестане подпольных клубов больше», — заверил Кабанов. Экстремистского контента в интернете стало в разы больше Фото: Александр Мамаев © URA.RU С тем, что почву для конфликта готовили заранее согласен и зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «За последние три месяца количество контента, направленного на разжигание межнациональной розни, в интернете увеличилось в разы. Они качают межнациональную тему. Везде разговоры про мигрантов, достают старые фейки десятилетней давности, скандалы с мигрантами выдают за то, что это только что случилось», — пояснил Матвейчев. Какие меры могут принять Власти после случившегося должны более тщательно вести мониторинг радикальных ресурсов в интернете и оперативно реагировать на возможные риски, говорит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. «Во-первых, нужно усиливать мониторинг интернет-ресурсов, это особенно важно в период предстоящих выборов и вообще в целом для страны, для сохранения стабильности, поддержания общественного порядка. Потому что мы прекрасно помним, как с помощью интернета манипулировали толпой в той же Белоруссии в период президентских выборов», — отметил Брод. После истории с Дагестаном, изменения должны коснуться работы с телеграм-каналами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Собеседник агентства добавил, что ограничиваться только реагированием на влияние извне — это однобокий подход. «Федеральные органы власти должны требовать от регионов решения текущих социальных и иных волнующих жителей проблем, особенно в таких непростых регионах, как Дагестан», — рассказал Брод. В том, что изменения должны коснуться информационной сферы, в том числе работы с телеграм-каналами, уверен и ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ, член общественного совета Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Ахмет Ярлыкапов. «Это очень серьезный вызов не только силовикам, но и в целом власти. Надо думать, что делать в информационной сфере и как работать со всеми этими телеграм-каналами. Но методы реагирования должны коснуться широкого спектра. Речь не только об информации, но и о работе с молодежью, с населением, с «готовыми» людьми, которых легко «подогреть». Таких людей должно стать меньше», — подчеркнул он. С Ярлыкаповым не соглашается президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ», член СПЧ Евгений Мысловский. По его словам, ужесточения мер не будет. «Я думаю, что в целом по стране ужесточения мер не предпримут. А с источниками, которые распространяли призывы, разберутся. На Кавказе нормальные отношения между религиями и национальностями. А этот всплеск был явной провокацией», — отметил Мысловский. Политические последствия Отставки Меликова если и стоит ждать, то только после выборов 2024 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на сложность ситуации, отставки глава Дагестана Сергея Меликова стоит ожидать только после президентских выборов, поясняет гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», — считает политолог. Скорой отставки Меликова не ждет и Кирилл Кабанов. «Я думаю, что Меликов может сделать правильные выводы из ситуации. Его стоит сейчас поддержать. В противном случае это даст основание радикалам считать, что они могут смещать глав регионов», — подытожил Кабанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с кабмином и силовиками по ситуации в Дагестане. Почву для конфликта в РФ готовили заранее, последние месяцы резко росло количество контента, разжигающего межнациональную рознь, говорят собеседники URA.RU в Общественной палате, СПЧ, совете при Федеральном агентстве по делам национальностей и Госдуме. Решением станет ужесточение контроля телеграм-каналов, усиление работы с молодежью и населением в целом. Возрастут требования и к главам регионов. Большое совещание Президент РФ Владимир Путин 30 октября после протестов в аэропорту Махачкалы проводит большое совещание, на котором обсудит попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. В совещании принимают участие глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Советам Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор РФ Игорь Краснов, замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор СВР Сергей Нарышкин и первый замглавы МВД Александр Горовой. Путин начал совещание со слов о попытках недружественных стран использовать конфликт на Ближнем Востоке и другие региональные конфликты против России. «Для этого применяют самые разные средства: и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», — подчеркнул Путин. Глава государства указал, что страны, ответственные за кризис на Ближнем Востоке и за другие региональные конфликты, будут использовать их разрушительные последствия с целью посеять ненависть и столкнуть людей по всему миру. «В этом подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов», — отметил президент. При этом в ходе выступления Путин прямо заявил, кто является главным зачинщиком всех конфликтов. Мир по-американски разрушается, неуклонно уходит в прошлое. Штаты не хотят с этим мириться, хотят продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру. А в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать», — подчеркнул Путин. За события, произошедшие в Дагестане, по словам президента, ответственность несут западные спецслужбы. «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб. Но разве можно помочь Палестине, нападая на татов и их семьи? Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, боремся с ними в рамках СВО. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад — сражается сейчас на фронте под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Выбор настоящего мужчины взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», — пояснил российский лидер. Глава государства вновь озвучил предложение РФ по урегулированию ближневосточного конфликта. «В подходах России к ситуации на Ближнем Востоке никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто. Она не меняется из года в год. В заключение своей речи президент обратил внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и спецслужб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России. Также Путин отметил необходимость соблюдения прав и свобод граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Беспорядки в Дагестане Протесты в Дагестане стали крупнейшими с начала СВО. Сотни жителей 29 октября собрались у аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие держали плакаты «Детоубийцам нет места в Дагестане» и хотели отыскать людей, прилетевших из Тель-Авива. Позже толпа проникла на взлетно-посадочную полосу и начались беспорядки. На место был стянут ОМОН, протестующие забрасывали силовиков различными предметами. В Минздраве Дагестана сообщили, что в аэропорту пострадало более 20 человек, два человека находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет по республике завел уголовное дело по ст. 212. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами и поджогами. В МВД сообщили, что в результате беспорядков было задержано более 60 человек. По данным СМИ, к беспорядкам призывал Telegram-канал «Утро Дагестан». Уточняется, что канал был создан на деньги экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иноагентом). Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия толпы в аэропорту Махачкалы, назвав их действия «грубым нарушением закона». «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он также выступил с предложением поехать в зону специальной военной операции тем, кто был задержан в результате протестов, чтобы «отмыться от позора». Беспорядки стали причиной закрытия аэропорта. В Росавиации сообщили, что воздушную гавань откроют после окончания тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории. «Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02:59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Как это произошло В России давно велась работа по внедрению радикального ислама и экстремистской идеологии, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Надо понимать, что Запад никогда не согласится с поражением. Он будет использовать все методы. Каналы, которые контролируются ЦИПСО (Центры информационно-психологических операций), ЦРУ (Центральное разведывательное управление) и прочими организациями, не смогли бы организовать эту противоправную деятельность, если бы не было почвы. Таких ресурсов очень много, и они продолжают работать», — отметил Кабанов. «Помните, была история с конфликтом вокруг строительства мечетей в Косино-Ухтомском. Там ряд бойцов ММА подпольных заявляли, что отберут храмы и устроят в них мечети. Это разве не экстремизм? А реакции не было, слишком лояльно относились ко всему этому, говорили, что это „горская особенность“. В Карачаево-Черкесии также пытались раскачать ситуацию, но не получилось, быстро сориентировались правоохранители. В Дагестане подпольных клубов больше», — заверил Кабанов. С тем, что почву для конфликта готовили заранее согласен и зампредседателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «За последние три месяца количество контента, направленного на разжигание межнациональной розни, в интернете увеличилось в разы. Они качают межнациональную тему. Везде разговоры про мигрантов, достают старые фейки десятилетней давности, скандалы с мигрантами выдают за то, что это только что случилось», — пояснил Матвейчев. Какие меры могут принять Власти после случившегося должны более тщательно вести мониторинг радикальных ресурсов в интернете и оперативно реагировать на возможные риски, говорит член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Собеседник агентства добавил, что ограничиваться только реагированием на влияние извне — это однобокий подход. «Федеральные органы власти должны требовать от регионов решения текущих социальных и иных волнующих жителей проблем, особенно в таких непростых регионах, как Дагестан», — рассказал Брод. В том, что изменения должны коснуться информационной сферы, в том числе работы с телеграм-каналами, уверен и ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ, член общественного совета Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Ахмет Ярлыкапов. «Это очень серьезный вызов не только силовикам, но и в целом власти. Надо думать, что делать в информационной сфере и как работать со всеми этими телеграм-каналами. Но методы реагирования должны коснуться широкого спектра. С Ярлыкаповым не соглашается президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «АНТИМАФИЯ», член СПЧ Евгений Мысловский. По его словам, ужесточения мер не будет. На Кавказе нормальные отношения между религиями и национальностями. А этот всплеск был явной провокацией», — отметил Мысловский. Политические последствия Несмотря на сложность ситуации, отставки глава Дагестана Сергея Меликова стоит ожидать только после президентских выборов, поясняет гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», — считает политолог. Скорой отставки Меликова не ждет и Кирилл Кабанов. «Я думаю, что Меликов может сделать правильные выводы из ситуации. Его стоит сейчас поддержать. В противном случае это даст основание радикалам считать, что они могут смещать глав регионов», — подытожил Кабанов.