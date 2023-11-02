Напавший ударил женщину в живот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возле спорткомплекса «Динамо», где, в том числе, тренируются представители силовых структур, пьяный мужчина внезапно ударил в живот женщину, которая шла позади него. Об этом подписчик сообщил представителям telegram-канала «Курганистан».

«Возле детского спорткомплекса „Динамо“ на Советской пьяный мужик ударил девушку в живот», — указано в сообщении. Инцидент, произошедший вечером, попал на видео регистратора машины.

В ролике можно заметить, что мужчина с женщиной сначала стояли вместе. Потом он пошел вперед, а женщина за ним. Через несколько секунд мужчина развернулся и ударил женщину в живот. Та упала, а напавший пошел дальше. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что уточняют информацию, связанную с происшествием.