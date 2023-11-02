В Кургане возле спорткомплекса силовиков пьяный мужчина ударил женщину. Видео

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Напавший ударил женщину в живот Фото:

В Кургане возле спорткомплекса «Динамо», где, в том числе, тренируются представители силовых структур, пьяный мужчина внезапно ударил в живот женщину, которая шла позади него. Об этом подписчик сообщил представителям telegram-канала «Курганистан».

«Возле детского спорткомплекса „Динамо“ на Советской пьяный мужик ударил девушку в живот», — указано в сообщении. Инцидент, произошедший вечером, попал на видео регистратора машины.

В ролике можно заметить, что мужчина с женщиной сначала стояли вместе. Потом он пошел вперед, а женщина за ним. Через несколько секунд мужчина развернулся и ударил женщину в живот. Та упала, а напавший пошел дальше. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что уточняют информацию, связанную с происшествием.

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В Кургане возле спорткомплекса «Динамо», где, в том числе, тренируются представители силовых структур, пьяный мужчина внезапно ударил в живот женщину, которая шла позади него. Об этом подписчик сообщил представителям telegram-канала «Курганистан». «Возле детского спорткомплекса „Динамо“ на Советской пьяный мужик ударил девушку в живот», — указано в сообщении. Инцидент, произошедший вечером, попал на видео регистратора машины. В ролике можно заметить, что мужчина с женщиной сначала стояли вместе. Потом он пошел вперед, а женщина за ним. Через несколько секунд мужчина развернулся и ударил женщину в живот. Та упала, а напавший пошел дальше. В пресс-службе областного УМВД URA.RU сообщили, что уточняют информацию, связанную с происшествием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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