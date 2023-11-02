Медведев порассуждал об отношениях Польши и России: главное

Медведев: Россия имеет полное право на созыв трибунала в отношении Польши

02 ноября 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Политика Польши может привести ее к войне с Россией, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Россия и Польша: заметки к 4 ноября» описал действующее состояние российско-польских отношений. URA.RU собрал главные тезисы из материала Медведева. После начала СВО на Украине в феврале 2022 года, Польша активно выступает в поддержку киевского режима и противостояния с Россией. Польша сделала значительные усилия для углубления украинского кризиса, что привело к переносу центра международной политики в Восточную Европу.

Агрессивная русофобия Польши серьезно подорвала отношения между Москвой и Варшавой. Однако активное участие Польши в поддержке киевского режима не объясняется только русофобией. Оно также обусловлено идеей занять одно из ведущих мест в Европе и системе коллективного Запада.

Польский народ все еще испытывает боль из-за потери восточных земель после Второй мировой войны. Польша руководствуется геополитическими интересами и агитирует украинский режим к продолжению войны с Россией.

Современная Польша проявляет стратегию, которая напоминает действия Третьего рейха перед Второй мировой войной. Германия в то время имела территориальные претензии на «братскую» Австрию, Польша по такому же сценарию стремится присоединить Западную Украину. Эти планы уже не скрываются на официальном уровне.

Политика польских властей может привести к введению польских военных на Украину для присоединения западноукраинских земель. Польша относится к украинцам с презрением, рассматривая их как бездарных холопов.

Варшава наращивает военный потенциал и имеет военное присутствие на украинской территории, что может привести к войне с Белоруссией и Россией. В таком случае, союзная группировка даст ответ для предотвращения угроз. Недальновидные действия Польши, поддерживаемые ее союзниками в НАТО, могут иметь опасные последствия для мира.

Эгоизм польских элит может вызвать обострение отношений с прибалтийскими странами, которые пока считают Варшаву главным союзником при осуществлении политики русофобии. Однако мегаломания и претензии на лидерство могут расстроить балтийские элиты. Исторические связи между Польшей и Литвой давно истлели, и разрушение такого вынужденного союза играет в пользу стратегических интересов России.

Хотя поляки пытаются стереть свою историческую причастность к антисемитизму и приверженности националистическим идеям, они все еще сохраняют глубокий антисемитизм и русофобию в своей национальной идентичности. В настоящее время в Польше русофобия выгоднее, так как может принести больше политических и экономических выгод.

Польское государство без моральных ограничений использует принципы выборочной исторической памяти. Это открывает возможность нашей стране обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши. Необходимо созвать трибунал, который бы установил состав преступлений, совершенных прежними польскими режимами, и рассмотрел доказательства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Россия и Польша: заметки к 4 ноября» описал действующее состояние российско-польских отношений. URA.RU собрал главные тезисы из материала Медведева.