Медведев предрек войну между Польшей, Россией и Белоруссией

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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Действия Польши могут привести к третьей мировой войне, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и Россией. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента», — написал Медведев в материале «Российской газеты». Он добавил, что действия Польши, в случае если их поддержат союзники НАТО, могут привести к последствиям для всего мира. Тогда Варшава выполнит роль «гиены Европы», которая развязала третью мировую войну, заключил Медведев.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. По его словам, Варшава стала основным инструментом антироссийской политики США.

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Польша может спровоцировать конфликт с Белоруссией и Россией. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. В этом случае союзная группировка даст адекватный ответ для предотвращения угроз, которые исходят из дурных амбиций польского истеблишмента», — написал Медведев в материале «Российской газеты». Он добавил, что действия Польши, в случае если их поддержат союзники НАТО, могут привести к последствиям для всего мира. Тогда Варшава выполнит роль «гиены Европы», которая развязала третью мировую войну, заключил Медведев. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Польша планирует создать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Западной Украины. По его словам, Варшава стала основным инструментом антироссийской политики США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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