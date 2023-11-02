02 ноября 2023

Der Spiegel: слова Медведева о Польше вызвали опасения у дипломатов

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Польша является «опасным врагом» России, заявил Дмитрий Медведев Фото:

Бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Польшу «опасным врагом» и пригрозил «смертью польской государственности». Это вызвало беспокойство в дипломатической среде. Об этом сообщили немецкие журналисты.

«Дмитрий Медведев назвал Польшу „опасным врагом“ и пригрозил „смертью польской государственности“. Дипломаты опасаются, что кремлевская элита разделяет позицию Медведева», — пишут журналисты Der Spiegel.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что после начала СВО на Украине, Польша активно выступает в поддержку киевского режима. Он отметил, что Варшава сделала значительные усилия для углубления украинского кризиса, что привело к переносу центра международной политики. Бывший президент РФ подчеркнул, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Польшу «опасным врагом» и пригрозил «смертью польской государственности». Это вызвало беспокойство в дипломатической среде. Об этом сообщили немецкие журналисты. «Дмитрий Медведев назвал Польшу „опасным врагом“ и пригрозил „смертью польской государственности“. Дипломаты опасаются, что кремлевская элита разделяет позицию Медведева», — пишут журналисты Der Spiegel. Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что после начала СВО на Украине, Польша активно выступает в поддержку киевского режима. Он отметил, что Варшава сделала значительные усилия для углубления украинского кризиса, что привело к переносу центра международной политики. Бывший президент РФ подчеркнул, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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