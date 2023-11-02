Der Spiegel: слова Медведева о Польше вызвали опасения у дипломатов

Бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Польшу «опасным врагом» и пригрозил «смертью польской государственности». Это вызвало беспокойство в дипломатической среде. Об этом сообщили немецкие журналисты.
«Дмитрий Медведев назвал Польшу „опасным врагом“ и пригрозил „смертью польской государственности“. Дипломаты опасаются, что кремлевская элита разделяет позицию Медведева», —
Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что после начала СВО на Украине, Польша активно выступает в поддержку киевского режима. Он отметил, что Варшава сделала значительные усилия для углубления украинского кризиса, что привело к переносу центра международной политики. Бывший президент РФ подчеркнул, что наращивание военного потенциала самой Польши и польского военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией.
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