Площадь пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью могла значительно увеличиться. Как выяснил корреспондент URA.RU, за ангаром, где был основной очаг возгорания, хранились большие цистерны с горючими веществами, но до них огонь добраться не успел.
«С обратной стороны ангара большие цистерны с горючими жидкостями, которые, по словам дознавателей, чудом не загорелись. От эпицентра пожара их отделяют несколько метров. На месте ЧП сейчас работает полиция, она опрашивает очевидцев происшествия. В самом ангаре и перед входом в него из сгоревших емкостей до сих пор идет дым», — сообщил с места событий корреспондент URA.RU.
На месте ликвидированного пожара также находится собственник сгоревшего имущества, с которым работают дознаватели. Это предприниматель, занимающийся производством сырья для лакокрасочных изделий. Ущерб он предварительно оценил в 6 миллионов рублей. Имущество не было застраховано.
Пожар в промышленной зоне в Осенцах произошел вечером, 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, после этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что в промзоне горит ангар и находящиеся внутри емкости с воспламеняющимися веществами. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарные потушили огонь, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
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