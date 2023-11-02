02 ноября 2023

Очевидец сообщил важную деталь о крупном пожаре под Пермью. Видео

Очевидец пожара под Пермью: за ангаром хранились цистерны с горючим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Площадь пожара составила 200 квадратных метров Фото:

Площадь пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью могла значительно увеличиться. Как выяснил корреспондент URA.RU, за ангаром, где был основной очаг возгорания, хранились большие цистерны с горючими веществами, но до них огонь добраться не успел.

«С обратной стороны ангара большие цистерны с горючими жидкостями, которые, по словам дознавателей, чудом не загорелись. От эпицентра пожара их отделяют несколько метров. На месте ЧП сейчас работает полиция, она опрашивает очевидцев происшествия. В самом ангаре и перед входом в него из сгоревших емкостей до сих пор идет дым», — сообщил с места событий корреспондент URA.RU.

На месте ликвидированного пожара также находится собственник сгоревшего имущества, с которым работают дознаватели. Это предприниматель, занимающийся производством сырья для лакокрасочных изделий. Ущерб он предварительно оценил в 6 миллионов рублей. Имущество не было застраховано.

Пожар в промышленной зоне в Осенцах произошел вечером, 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, после этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что в промзоне горит ангар и находящиеся внутри емкости с воспламеняющимися веществами. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарные потушили огонь, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

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Площадь пожара в промышленной зоне в Осенцах под Пермью могла значительно увеличиться. Как выяснил корреспондент URA.RU, за ангаром, где был основной очаг возгорания, хранились большие цистерны с горючими веществами, но до них огонь добраться не успел. «С обратной стороны ангара большие цистерны с горючими жидкостями, которые, по словам дознавателей, чудом не загорелись. От эпицентра пожара их отделяют несколько метров. На месте ЧП сейчас работает полиция, она опрашивает очевидцев происшествия. В самом ангаре и перед входом в него из сгоревших емкостей до сих пор идет дым», — сообщил с места событий корреспондент URA.RU. На месте ликвидированного пожара также находится собственник сгоревшего имущества, с которым работают дознаватели. Это предприниматель, занимающийся производством сырья для лакокрасочных изделий. Ущерб он предварительно оценил в 6 миллионов рублей. Имущество не было застраховано. Пожар в промышленной зоне в Осенцах произошел вечером, 2 ноября. Очевидцы сообщили о столбе черного дыма, после этого на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что в промзоне горит ангар и находящиеся внутри емкости с воспламеняющимися веществами. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарные потушили огонь, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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