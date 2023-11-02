В Новом Уренгое решили транспортную проблему жителей. Скрин

Губернатор Артюхов поручил увеличить количество автобусных рейсов

03 ноября 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Количество рейсов между Коротчаево и Уренгоем увеличили в три раза Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в три раза увеличили количество автобусных рейсов между районом Коротчаево и поселком Уренгой. Такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 3 ноября частота рейсов по маршруту Уренгой — Коротчаево увеличена в три раза. Ранее автобусы совершали два парных рейса, теперь шесть. Количество рейсов увеличили по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Без пересадок по маршруту Новый Уренгой — Коротчаево — Уренгой ямальцы могут доехать два раза в день. Автобусы отправляются из поселка Уренгой в 7:00 и 16:30, в обратном направлении от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 10:30 и 19:00. Расписание шести рейсов между Уренгоем и Коротчаево Фото: скрин с сайта дептранса ЯНАО — https://dtidh.yanao.ru/documents/active/281443/ Расписание автобусов между Коротчаево и Уренгоем Фото: скрин с сайта дептранса ЯНАО — https://dtidh.yanao.ru/documents/active/281443/

В Новом Уренгое (ЯНАО) в три раза увеличили количество автобусных рейсов между районом Коротчаево и поселком Уренгой. Такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 3 ноября частота рейсов по маршруту Уренгой — Коротчаево увеличена в три раза. Ранее автобусы совершали два парных рейса, теперь шесть. Количество рейсов увеличили по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Без пересадок по маршруту Новый Уренгой — Коротчаево — Уренгой ямальцы могут доехать два раза в день. Автобусы отправляются из поселка Уренгой в 7:00 и 16:30, в обратном направлении от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 10:30 и 19:00.