02 ноября 2023

В Новом Уренгое решили транспортную проблему жителей. Скрин

Губернатор Артюхов поручил увеличить количество автобусных рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Количество рейсов между Коротчаево и Уренгоем увеличили в три раза Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в три раза увеличили количество автобусных рейсов между районом Коротчаево и поселком Уренгой. Такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«С 3 ноября частота рейсов по маршруту Уренгой — Коротчаево увеличена в три раза. Ранее автобусы совершали два парных рейса, теперь шесть. Количество рейсов увеличили по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале.

Без пересадок по маршруту Новый Уренгой — Коротчаево — Уренгой ямальцы могут доехать два раза в день. Автобусы отправляются из поселка Уренгой в 7:00 и 16:30, в обратном направлении от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 10:30 и 19:00.

Расписание шести рейсов между Уренгоем и Коротчаево
Расписание шести рейсов между Уренгоем и Коротчаево
Фото:
Расписание автобусов между Коротчаево и Уренгоем
Расписание автобусов между Коротчаево и Уренгоем
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в три раза увеличили количество автобусных рейсов между районом Коротчаево и поселком Уренгой. Такое поручение дал губернатор округа Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства. «С 3 ноября частота рейсов по маршруту Уренгой — Коротчаево увеличена в три раза. Ранее автобусы совершали два парных рейса, теперь шесть. Количество рейсов увеличили по поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова», — сообщает пресс-служба дептранса в официальном telegram-канале. Без пересадок по маршруту Новый Уренгой — Коротчаево — Уренгой ямальцы могут доехать два раза в день. Автобусы отправляются из поселка Уренгой в 7:00 и 16:30, в обратном направлении от железнодорожного вокзала Нового Уренгоя в 10:30 и 19:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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