Япония продолжит сотрудничество с проектом в ЯНАО, попавшим под санкции США

Японская компания MITSUI, имеющая свои интересы в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции 2 ноября, тщательно изучит возможные последствия. На сегодняшний день сотрудничество продолжается, сообщает пресс-служба компании.
«Мы внимательно изучим последствия санкций в отношении Арктики 2, мы примем соответствующие меры, соблюдая права и обязанности J-Arc и Mitsui в соответствии с различными соглашениями, включая соглашение акционеров. На данный момент нет изменений в годовом прогнозе на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года или в нашей политике возврата акций, которые мы объявили в финансовых результатах за первое полугодие», — сообщает пресс-служба японской компании MITSUI на официальном сайте.
Ранее URA.RU рассказало, что США ввели санкции против компании «Арктик СПГ 2», зарегистрированной в Новом Уренгое. Япония продолжала закупки газа из России, несмотря на санкции западных стран.
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