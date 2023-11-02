02 ноября 2023

Япония продолжит сотрудничество с проектом в ЯНАО, попавшим под санкции США

Компания MITSUI изучит последствия санкций США по проекту «АРКТИК СПГ-2
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, арктика, завод, добыча газа, сооружения, центр газодобычи
Япония изучит последствия после введения санкций США против Арктик СПГ 2 Фото:

Японская компания MITSUI, имеющая свои интересы в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции 2 ноября, тщательно изучит возможные последствия. На сегодняшний день сотрудничество продолжается, сообщает пресс-служба компании.

«Мы внимательно изучим последствия санкций в отношении Арктики 2, мы примем соответствующие меры, соблюдая права и обязанности J-Arc и Mitsui в соответствии с различными соглашениями, включая соглашение акционеров. На данный момент нет изменений в годовом прогнозе на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года или в нашей политике возврата акций, которые мы объявили в финансовых результатах за первое полугодие», — сообщает пресс-служба японской компании MITSUI на официальном сайте.

Ранее URA.RU рассказало, что США ввели санкции против компании «Арктик СПГ 2», зарегистрированной в Новом Уренгое. Япония продолжала закупки газа из России, несмотря на санкции западных стран.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Японская компания MITSUI, имеющая свои интересы в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции 2 ноября, тщательно изучит возможные последствия. На сегодняшний день сотрудничество продолжается, сообщает пресс-служба компании. «Мы внимательно изучим последствия санкций в отношении Арктики 2, мы примем соответствующие меры, соблюдая права и обязанности J-Arc и Mitsui в соответствии с различными соглашениями, включая соглашение акционеров. На данный момент нет изменений в годовом прогнозе на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года или в нашей политике возврата акций, которые мы объявили в финансовых результатах за первое полугодие», — сообщает пресс-служба японской компании MITSUI на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что США ввели санкции против компании «Арктик СПГ 2», зарегистрированной в Новом Уренгое. Япония продолжала закупки газа из России, несмотря на санкции западных стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...