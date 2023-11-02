Япония продолжит сотрудничество с проектом в ЯНАО, попавшим под санкции США

Компания MITSUI изучит последствия санкций США по проекту «АРКТИК СПГ-2

03 ноября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Япония изучит последствия после введения санкций США против Арктик СПГ 2 Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Японская компания MITSUI, имеющая свои интересы в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции 2 ноября, тщательно изучит возможные последствия. На сегодняшний день сотрудничество продолжается, сообщает пресс-служба компании. «Мы внимательно изучим последствия санкций в отношении Арктики 2, мы примем соответствующие меры, соблюдая права и обязанности J-Arc и Mitsui в соответствии с различными соглашениями, включая соглашение акционеров. На данный момент нет изменений в годовом прогнозе на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года или в нашей политике возврата акций, которые мы объявили в финансовых результатах за первое полугодие», — сообщает пресс-служба японской компании MITSUI на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что США ввели санкции против компании «Арктик СПГ 2», зарегистрированной в Новом Уренгое. Япония продолжала закупки газа из России, несмотря на санкции западных стран.

Японская компания MITSUI, имеющая свои интересы в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции 2 ноября, тщательно изучит возможные последствия. На сегодняшний день сотрудничество продолжается, сообщает пресс-служба компании. «Мы внимательно изучим последствия санкций в отношении Арктики 2, мы примем соответствующие меры, соблюдая права и обязанности J-Arc и Mitsui в соответствии с различными соглашениями, включая соглашение акционеров. На данный момент нет изменений в годовом прогнозе на финансовый год, заканчивающийся в марте 2024 года или в нашей политике возврата акций, которые мы объявили в финансовых результатах за первое полугодие», — сообщает пресс-служба японской компании MITSUI на официальном сайте. Ранее URA.RU рассказало, что США ввели санкции против компании «Арктик СПГ 2», зарегистрированной в Новом Уренгое. Япония продолжала закупки газа из России, несмотря на санкции западных стран.