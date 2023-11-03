Стала известна цель визита Пугачевой в Россию

Shot: Пугачева вернулась в Россию за документами своих детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Пугачева намерена составить дополнительное завещание, уточнили авторы Shot Фото:

Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, чтобы забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. Об этом сообщили источники, приближенные к исполнительнице.

«Алла Пугачева приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми», — передают сообщение источника авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что в прошлый визит в страну в мае этого года Пугачева не успела завершить все дела, связанные с документами.

Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября, передают «Дни.ру». В Кремле подчеркнули, что это нормальная практика, когда россияне возвращаются в страну. Он уточнил, что им ничего не грозит, если эти граждане — законопослушные. При этом общественники требуют возбудить административное дело в адрес певицы за неоднозначные высказывания.

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Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, чтобы забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. Об этом сообщили источники, приближенные к исполнительнице. «Алла Пугачева приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми», — передают сообщение источника авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что в прошлый визит в страну в мае этого года Пугачева не успела завершить все дела, связанные с документами. Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября, передают «Дни.ру». В Кремле подчеркнули, что это нормальная практика, когда россияне возвращаются в страну. Он уточнил, что им ничего не грозит, если эти граждане — законопослушные. При этом общественники требуют возбудить административное дело в адрес певицы за неоднозначные высказывания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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