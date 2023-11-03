Стала известна цель визита Пугачевой в Россию

Shot: Пугачева вернулась в Россию за документами своих детей

03 ноября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева намерена составить дополнительное завещание, уточнили авторы Shot Фото: Александр Авилов / АГН Москва Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, чтобы забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. Об этом сообщили источники, приближенные к исполнительнице. «Алла Пугачева приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми», — передают сообщение источника авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что в прошлый визит в страну в мае этого года Пугачева не успела завершить все дела, связанные с документами. Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября, передают « Дни.ру ». В Кремле подчеркнули, что это нормальная практика, когда россияне возвращаются в страну. Он уточнил, что им ничего не грозит, если эти граждане — законопослушные. При этом общественники требуют возбудить административное дело в адрес певицы за неоднозначные высказывания.

Российская певица Алла Пугачева приехала в Россию, чтобы забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. Об этом сообщили источники, приближенные к исполнительнице. «Алла Пугачева приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми», — передают сообщение источника авторы telegram-канала Shot. Отмечается, что в прошлый визит в страну в мае этого года Пугачева не успела завершить все дела, связанные с документами. Алла Пугачева вернулась в Россию 2 ноября, передают «Дни.ру». В Кремле подчеркнули, что это нормальная практика, когда россияне возвращаются в страну. Он уточнил, что им ничего не грозит, если эти граждане — законопослушные. При этом общественники требуют возбудить административное дело в адрес певицы за неоднозначные высказывания.