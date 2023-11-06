06 ноября 2023
05 ноября 2023

Адвокат Кошман считает заказчиком нападения главу челябинского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Кошман считает, что у Кузьменкова могло быть желание свести с ним счеты Фото:

Челябинский адвокат Николай Кошман, на которого совершено нападение, подозревает, что заказчиком был глава Еткульского района Юрий Кузьменков. Причиной мог послужить их конфликт, сообщил URA.RU Кошман. Кузьменков знакомство с адвокатом опроверг.

«У человека есть желание свести со мной счеты, поэтому я на него подумал. А потом укрепился в своих подозрениях. Его допросили, он входил в круг лиц, которые вызвали интерес следствия. Кузьменков, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пишет под протокол, что он меня не знает», — заявил URA.RU Кошман.

Кошман сообщил, что конфликт с Кузьменковым начался в 2018 году. Тогда адвокат защищал и. о. главы Алексея Константинова, ставшего фигурантом дела о превышении полномочий. Одно дело прекратили за отсутствием состава, по второму Константинов был амнистирован. Кошман считает, что Кузьменков рассчитывал на другой исход, из-за чего мог решить прибегнуть к расправе. Он также отметил, что в Еткульскую полицию от главы района было направлено порядка четырех заявлений, обвиняющих Кошмана. В полиции URA.RU сообщили, что заявление Кузьменкова в отношении Кошмана действительно поступало.

«По факту заявления по распространению клеветнических сведений Кошман и Кузьменков были опрошены. Данных о том, знакомы ли они — нет», — сообщили URA.RU в полиции.

Согласно протоколу допроса (прим. — есть в распоряжении URA.RU), Кузьменков не знает Кошмана. Правозащитник эту информацию опровергает.

«Кузьменков знает меня с детства. Мы жили на одной улице, он работал в подчинении у моего отца. Сейчас идет большой судебный процесс по дорогам в Еткульском районе, который начался незадолго до нападения на меня. Тогда же источник из администрации района передал мне, что Кузьменков недоволен тем, что именно я взялся вести это дело», — заключил Кошман.

«Я не знаком с Николаем Кошманом. В лицо его знаю, слышал про него, но никогда в жизни с ним не общался ни лично, ни по телефону», — заявил URA.RU Кузьменков.

На Кошмана напали в начале марта. В заявлении в полицию он указал, что его избивали два человека. Правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. На судебном заседании он признал вину и попросил прощения у Кошмана. Правозащитник извинения не принял. Центральный райсуд Челябинска приговорил Ломоносова к 1,6 годам в колонии-поселении.

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Челябинский адвокат Николай Кошман, на которого совершено нападение, подозревает, что заказчиком был глава Еткульского района Юрий Кузьменков. Причиной мог послужить их конфликт, сообщил URA.RU Кошман. Кузьменков знакомство с адвокатом опроверг. «У человека есть желание свести со мной счеты, поэтому я на него подумал. А потом укрепился в своих подозрениях. Его допросили, он входил в круг лиц, которые вызвали интерес следствия. Кузьменков, предупрежденный об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, пишет под протокол, что он меня не знает», — заявил URA.RU Кошман. Кошман сообщил, что конфликт с Кузьменковым начался в 2018 году. Тогда адвокат защищал и. о. главы Алексея Константинова, ставшего фигурантом дела о превышении полномочий. Одно дело прекратили за отсутствием состава, по второму Константинов был амнистирован. Кошман считает, что Кузьменков рассчитывал на другой исход, из-за чего мог решить прибегнуть к расправе. Он также отметил, что в Еткульскую полицию от главы района было направлено порядка четырех заявлений, обвиняющих Кошмана. В полиции URA.RU сообщили, что заявление Кузьменкова в отношении Кошмана действительно поступало. «По факту заявления по распространению клеветнических сведений Кошман и Кузьменков были опрошены. Данных о том, знакомы ли они — нет», — сообщили URA.RU в полиции. Согласно протоколу допроса (прим. — есть в распоряжении URA.RU), Кузьменков не знает Кошмана. Правозащитник эту информацию опровергает. «Кузьменков знает меня с детства. Мы жили на одной улице, он работал в подчинении у моего отца. Сейчас идет большой судебный процесс по дорогам в Еткульском районе, который начался незадолго до нападения на меня. Тогда же источник из администрации района передал мне, что Кузьменков недоволен тем, что именно я взялся вести это дело», — заключил Кошман. «Я не знаком с Николаем Кошманом. В лицо его знаю, слышал про него, но никогда в жизни с ним не общался ни лично, ни по телефону», — заявил URA.RU Кузьменков. На Кошмана напали в начале марта. В заявлении в полицию он указал, что его избивали два человека. Правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. На судебном заседании он признал вину и попросил прощения у Кошмана. Правозащитник извинения не принял. Центральный райсуд Челябинска приговорил Ломоносова к 1,6 годам в колонии-поселении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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