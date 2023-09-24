Челябинский адвокат Кошман не примет извинения нападавшего Ломоносова

Ломоносов (на фото) и Кошман не были знакомы до нападения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский адвокат Николай Кошман, на которого напали в начале марта, не принял извинения подсудимого Ильи Ломоносова. Принимать участие в судебных заседаниях он не планирует, заявил URA.RU Кошман.

«Ломоносов принес мне извинения на очной ставке, да и то сделал это по инициативе следователя. Его извинения мной не приняты, в них нет никакой необходимости. Участвовать в судебных заседаниях не вижу смысла. Ломоносов для меня не представляет никакого интереса», — сообщил URA.RU Кошман.

Адвокат объяснил URA.RU, что до нападения он не был знаком с Ломоносовым. Нападение произошло по инициативе друга Ломоносова, который взял его с собой для физической поддержки. При этом изначальной целью подсудимого было «подстраховать» своего знакомого.

«Очевидно, какой-то информацией о заказчике обладает второй нападавший. Информацию о нем Ломоносов уже сообщил следствию. Хочется отметить огромную работу именно оперативных сотрудников правоохранительных органов, которые по крупицам отследили все перемещения нападавших и вышли на Ломоносова. Я думаю, они и его подельника найдут, и всю информацию достанут. В настоящий момент ведется розыск», — отметил URA.RU Кошман.

21 сентября в суде адвокат Ломоносова Никита Дементьев сообщил, что связаться с потерпевшим до заседания у стороны защиты не получилось. Они рассчитывали, что Кошман будет присутствовать на заседании, где смогут обсудить возмещение ущерба.

«Первый звонок от адвоката Ломоносова мне поступил после того, как суд отложил рассмотрение дела [21 сентября — прим. URA.RU]. Мне от него деньги не нужны. Если он что-то и пришлет, я переведу их в благотворительный фонд», — заключил URA.RU Кошман.

В марте Ломоносову назначили домашний арест. Сторона защиты и подсудимый ходатайствовали о такой мере пресечения в целях помочь потерпевшему в лечении и извиниться. Кошман уточнил, что информацию о желании Ломоносова узнал из публикаций СМИ, но никакой помощи от него не было.

На Кошмана напали в начале марта у подъезда собственного дома. Он написал заявление в полицию, в котором указал, что его избивали два человека. Правоохранителям удалось задержать одного из нападавших — Ломоносова. При избрании меры пресечения он признал вину, но не стал называть мотивов. Лишь сообщил, что они были личные. По просьбе Ломоносова и его адвоката заседание, назначенное на 21 сентября, перенесли, чтобы дать время на возмещение ущерба.