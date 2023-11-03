Shot: Rolls-Royce Пугачевой едет в Петербург. Фото

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Алла Пугачева на концерте в рамках Витебского фестиваля (Архивная фотография), пугачева алла
Алла Пугачева ездила в подмосковный замок в Грязи Фото:

Алла Пугачева на Rolls-Royce покинула свой подмосковный замок и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Как пишет издание Shot, там певица может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым.

«Личный водитель певицы выехал один на ее Rolls-Royce из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород. Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной», — пишет Shot. Издание полагает, что примадонна едет в Петербург, чтобы посетить церемонию прощания с дирижером и худруком Петербургской филармонии Юрием Темиркановым.

Ранее Пугачева вернулась в Россию. Предполагается, что она приехала забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. В Кремле спокойно отнеслись к приезду Пугачевой, которая уехала из РФ с началом спецоперации. А общественники из организаци «Зов народа» требуют задержать и допросит артистку.

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Алла Пугачева на Rolls-Royce покинула свой подмосковный замок и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Как пишет издание Shot, там певица может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. «Личный водитель певицы выехал один на ее Rolls-Royce из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород. Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной», — пишет Shot. Издание полагает, что примадонна едет в Петербург, чтобы посетить церемонию прощания с дирижером и худруком Петербургской филармонии Юрием Темиркановым. Ранее Пугачева вернулась в Россию. Предполагается, что она приехала забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. В Кремле спокойно отнеслись к приезду Пугачевой, которая уехала из РФ с началом спецоперации. А общественники из организаци «Зов народа» требуют задержать и допросит артистку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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