Shot: Rolls-Royce Пугачевой едет в Петербург. Фото

03 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева ездила в подмосковный замок в Грязи Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Алла Пугачева на Rolls-Royce покинула свой подмосковный замок и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Как пишет издание Shot, там певица может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. «Личный водитель певицы выехал один на ее Rolls-Royce из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород. Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной», — пишет Shot. Издание полагает, что примадонна едет в Петербург, чтобы посетить церемонию прощания с дирижером и худруком Петербургской филармонии Юрием Темиркановым. Ранее Пугачева вернулась в Россию. Предполагается, что она приехала забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. В Кремле спокойно отнеслись к приезду Пугачевой, которая уехала из РФ с началом спецоперации. А общественники из организаци «Зов народа» требуют задержать и допросит артистку. Shot

Алла Пугачева на Rolls-Royce покинула свой подмосковный замок и уехала в сторону Санкт-Петербурга. Как пишет издание Shot, там певица может посетить церемонию прощания с дирижером Юрием Темиркановым. «Личный водитель певицы выехал один на ее Rolls-Royce из центральных ворот замка в 08:23 и уехал в Звенигород. Через час он вернулся и заехал на территорию замка уже с заднего входа. Через него же и уехал уже вместе с Аллой Борисовной», — пишет Shot. Издание полагает, что примадонна едет в Петербург, чтобы посетить церемонию прощания с дирижером и худруком Петербургской филармонии Юрием Темиркановым. Ранее Пугачева вернулась в Россию. Предполагается, что она приехала забрать документы, связанные с ее детьми и составить дополнительное завещание. В Кремле спокойно отнеслись к приезду Пугачевой, которая уехала из РФ с началом спецоперации. А общественники из организаци «Зов народа» требуют задержать и допросит артистку.