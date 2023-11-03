Бойцы СВО потребовали привлечь Пугачеву к ответственности

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Добровольцы, участвующие в СВО, хотят привлечь Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления Фото:

Российские солдаты из добровольческого подразделения «Союз», участвующие в спецоперации на Украине, потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву за оскорбление российского народа. Об этом сообщает Shot.

«Мы участники боевых действий поддерживаем движение „Зов народа“ с требованием привлечь к ответственности Аллу Пугачеву. [Ее нужно привлечь] за оскорбление России», — подчеркнули бойцы движения в разговоре с авторами telegram-канала Shot.

Ранее общественники из организации «Зов народа» подали в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина обращение с целью проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских сил. Также ее хотят привлечь к ответственности за оскорбление русского народа. Певица приехала в Россию 2 ноября. Одна из версий ее возвращения — Пугачева хочет забрать документы своих детей.

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Российские солдаты из добровольческого подразделения «Союз», участвующие в спецоперации на Украине, потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву за оскорбление российского народа. Об этом сообщает Shot. «Мы участники боевых действий поддерживаем движение „Зов народа“ с требованием привлечь к ответственности Аллу Пугачеву. [Ее нужно привлечь] за оскорбление России», — подчеркнули бойцы движения в разговоре с авторами telegram-канала Shot. Ранее общественники из организации «Зов народа» подали в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина обращение с целью проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских сил. Также ее хотят привлечь к ответственности за оскорбление русского народа. Певица приехала в Россию 2 ноября. Одна из версий ее возвращения — Пугачева хочет забрать документы своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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