Бойцы СВО потребовали привлечь Пугачеву к ответственности

03 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Добровольцы, участвующие в СВО, хотят привлечь Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Российские солдаты из добровольческого подразделения «Союз», участвующие в спецоперации на Украине, потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву за оскорбление российского народа. Об этом сообщает Shot. «Мы участники боевых действий поддерживаем движение „Зов народа“ с требованием привлечь к ответственности Аллу Пугачеву. [Ее нужно привлечь] за оскорбление России», — подчеркнули бойцы движения в разговоре с авторами telegram-канала Shot. Ранее общественники из организации «Зов народа» подали в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина обращение с целью проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских сил. Также ее хотят привлечь к ответственности за оскорбление русского народа. Певица приехала в Россию 2 ноября. Одна из версий ее возвращения — Пугачева хочет забрать документы своих детей.

Российские солдаты из добровольческого подразделения «Союз», участвующие в спецоперации на Украине, потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву за оскорбление российского народа. Об этом сообщает Shot. «Мы участники боевых действий поддерживаем движение „Зов народа“ с требованием привлечь к ответственности Аллу Пугачеву. [Ее нужно привлечь] за оскорбление России», — подчеркнули бойцы движения в разговоре с авторами telegram-канала Shot. Ранее общественники из организации «Зов народа» подали в адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина обращение с целью проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования украинских сил. Также ее хотят привлечь к ответственности за оскорбление русского народа. Певица приехала в Россию 2 ноября. Одна из версий ее возвращения — Пугачева хочет забрать документы своих детей.