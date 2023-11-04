Советник Пушилина: раскол между Зеленским и Залужным становится все глубже

Раскол между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным становится все глубже. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Все глубже раскол между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным», — подчеркнул Ян Гагин в интервью РИА Новости. Он отметил, что разногласия между ними на фоне контрнаступления подтверждаются интервью, которое Залужный ранее дал газете The Economist.
Советник главы ДНР вспомнил слова Залужного о том, что даже истребители F-16 не способны развернуть контрнаступление ВСУ в их пользу. Партнеры Киева по НАТО также не выражают оптимизма в этом плане, заключил Гагин.
Украина начала контрнаступление с 4 июня. В октябре западные СМИ подытожили, что оно окончательно провалилось. Также на этом фоне растет напряжение между Зеленским и Залужным. Если первый выступает за то, чтобы продолжать, то второй считает, что нужно готовиться к новой операции. В офисе Зеленского раскритиковали главкома ВСУ за слова о тупике в конфликте, передает «Национальная служба новостей». Аналитики уверены, что США недовольны выступлением Залужного, который открыто признался в неудачах на Украине, передает телеканал 360.
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