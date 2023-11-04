Советник Пушилина: раскол между Зеленским и Залужным становится все глубже

04 ноября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

Раскол между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным на фоне контрнаступления становится глубже, уверен Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раскол между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным становится все глубже. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Все глубже раскол между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным», — подчеркнул Ян Гагин в интервью РИА Новости. Он отметил, что разногласия между ними на фоне контрнаступления подтверждаются интервью, которое Залужный ранее дал газете The Economist. Советник главы ДНР вспомнил слова Залужного о том, что даже истребители F-16 не способны развернуть контрнаступление ВСУ в их пользу. Партнеры Киева по НАТО также не выражают оптимизма в этом плане, заключил Гагин. Украина начала контрнаступление с 4 июня. В октябре западные СМИ подытожили, что оно окончательно провалилось. Также на этом фоне растет напряжение между Зеленским и Залужным. Если первый выступает за то, чтобы продолжать, то второй считает, что нужно готовиться к новой операции. В офисе Зеленского раскритиковали главкома ВСУ за слова о тупике в конфликте, передает «Национальная служба новостей». Аналитики уверены, что США недовольны выступлением Залужного, который открыто признался в неудачах на Украине, передает телеканал 360.

Раскол между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным становится все глубже. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. «Все глубже раскол между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным», — подчеркнул Ян Гагин в интервью РИА Новости. Он отметил, что разногласия между ними на фоне контрнаступления подтверждаются интервью, которое Залужный ранее дал газете The Economist. Советник главы ДНР вспомнил слова Залужного о том, что даже истребители F-16 не способны развернуть контрнаступление ВСУ в их пользу. Партнеры Киева по НАТО также не выражают оптимизма в этом плане, заключил Гагин. Украина начала контрнаступление с 4 июня. В октябре западные СМИ подытожили, что оно окончательно провалилось. Также на этом фоне растет напряжение между Зеленским и Залужным. Если первый выступает за то, чтобы продолжать, то второй считает, что нужно готовиться к новой операции. В офисе Зеленского раскритиковали главкома ВСУ за слова о тупике в конфликте, передает «Национальная служба новостей». Аналитики уверены, что США недовольны выступлением Залужного, который открыто признался в неудачах на Украине, передает телеканал 360.