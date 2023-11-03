03 ноября 2023

WP: октябрь стал очень хорошим месяцем для Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Октябрь принес много хороших новостей Владимиру Путину Фото:

Октябрь выдался очень удачным для президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила американская газета The Washington Post.

«Октябрь был, вероятно, лучшим месяцем для российского президента с тех пор, как 20 месяцев назад [начался конфликт с Украиной]. Если отдельные события станут тенденцией, у Киева появится угрожающе большой шанс проиграть в противостоянии с РФ», — передает газета.

The Washington Post напомнила, что в начале месяца Конгресс США одобрил новый бюджет страны, но без поддержки ВСУ. Позже Путин получил хорошие новости из Словакии, где был избран пророссийский политик Роберт Фицо на пост премьер-министра. А после этого обострился конфликт на Ближнем Востоке, который привлек все внимание США к себе.

Также в октябре стало ясно, что контрнаступление Украины окончательно провалилось, подчеркнула WP. А кроме этого, спикером Палаты представителей США был избран Майкл Джонсон, который решил оказывать больше помощи ЦАХАЛ, чем ВСУ.

«Последний букет Путину был доставлен в конце октября, когда новый опрос во Франции поставил Марин Ле Пен, [у которой есть связи с Россией], на первое место в списке вероятных кандидатов на президентских выборах во Франции 2027 года», — подытожила The Washington Post.

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Октябрь выдался очень удачным для президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила американская газета The Washington Post. «Октябрь был, вероятно, лучшим месяцем для российского президента с тех пор, как 20 месяцев назад [начался конфликт с Украиной]. Если отдельные события станут тенденцией, у Киева появится угрожающе большой шанс проиграть в противостоянии с РФ», — передает газета. The Washington Post напомнила, что в начале месяца Конгресс США одобрил новый бюджет страны, но без поддержки ВСУ. Позже Путин получил хорошие новости из Словакии, где был избран пророссийский политик Роберт Фицо на пост премьер-министра. А после этого обострился конфликт на Ближнем Востоке, который привлек все внимание США к себе. Также в октябре стало ясно, что контрнаступление Украины окончательно провалилось, подчеркнула WP. А кроме этого, спикером Палаты представителей США был избран Майкл Джонсон, который решил оказывать больше помощи ЦАХАЛ, чем ВСУ. «Последний букет Путину был доставлен в конце октября, когда новый опрос во Франции поставил Марин Ле Пен, [у которой есть связи с Россией], на первое место в списке вероятных кандидатов на президентских выборах во Франции 2027 года», — подытожила The Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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