WP: октябрь стал очень хорошим месяцем для Путина

04 ноября 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Октябрь принес много хороших новостей Владимиру Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Октябрь выдался очень удачным для президента России Владимира Путина. Такое мнение выразила американская газета The Washington Post. «Октябрь был, вероятно, лучшим месяцем для российского президента с тех пор, как 20 месяцев назад [начался конфликт с Украиной]. Если отдельные события станут тенденцией, у Киева появится угрожающе большой шанс проиграть в противостоянии с РФ», — передает газета. The Washington Post напомнила, что в начале месяца Конгресс США одобрил новый бюджет страны, но без поддержки ВСУ. Позже Путин получил хорошие новости из Словакии, где был избран пророссийский политик Роберт Фицо на пост премьер-министра. А после этого обострился конфликт на Ближнем Востоке, который привлек все внимание США к себе. Также в октябре стало ясно, что контрнаступление Украины окончательно провалилось, подчеркнула WP. А кроме этого, спикером Палаты представителей США был избран Майкл Джонсон, который решил оказывать больше помощи ЦАХАЛ, чем ВСУ. «Последний букет Путину был доставлен в конце октября, когда новый опрос во Франции поставил Марин Ле Пен, [у которой есть связи с Россией], на первое место в списке вероятных кандидатов на президентских выборах во Франции 2027 года», — подытожила The Washington Post.

