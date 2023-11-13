Завод жены курганского депутата Исламова требует миллионы от тюменского свинокомплекса

Курганский завод масел взыскивает 8,5 млн с тюменского свинокомплекса «Олимп»

13 ноября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский завод «КЗРМ» требует 8,5 млн рублей от тюменского свинокомплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова Любови Исламовой, пытается отсудить долг на 8,5 миллиона рублей у свиноводческой компании «Олимп» из Тюменской области. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. «ООО «КЗРМ» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Свиноводческая компания «Олимп» о взыскании основного долга по договору поставки от 20.09.2022 года в сумме 7 571 259 рублей, 960 996 рублей неустойки за ненадлежащее исполнение денежных обязательств, а также судебных расходов по оплате госпошлины в сумме 65 661 рублей», — говорится в картотеке арбитражного суда. Исковое заявление принято к производству. Следующее заседание назначено на 21 ноября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что компания жены курганского депутата Исламова судится с экспортером из Казахстана. Агрокомплекс «Кургансемена» требует взыскать сотни тысяч рублей штрафа с компании «Tungri Grain» за поставки продукции.

Курганский завод растительных масел («КЗРМ»), принадлежащий жене депутата облдумы Марата Исламова Любови Исламовой, пытается отсудить долг на 8,5 миллиона рублей у свиноводческой компании «Олимп» из Тюменской области. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. «ООО «КЗРМ» обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Свиноводческая компания «Олимп» о взыскании основного долга по договору поставки от 20.09.2022 года в сумме 7 571 259 рублей, 960 996 рублей неустойки за ненадлежащее исполнение денежных обязательств, а также судебных расходов по оплате госпошлины в сумме 65 661 рублей», — говорится в картотеке арбитражного суда. Исковое заявление принято к производству. Следующее заседание назначено на 21 ноября 2023 года. Ранее URA.RU писало, что компания жены курганского депутата Исламова судится с экспортером из Казахстана. Агрокомплекс «Кургансемена» требует взыскать сотни тысяч рублей штрафа с компании «Tungri Grain» за поставки продукции.