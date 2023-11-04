04 ноября 2023

«Уралуправтодор» будет следить за трассами с помощью датчиков за 61 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ХМАО, зима, шоссе, трасса, грузовик на трассе, тракт, дорога
На трассах УрФО установят метеооборудование, которое поможет следить за дорожной ситуацией Фото:

«Уралуправтодор» планирует потратить 61 миллион рублей на установку погодных датчиков на трассах в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки.

Контрольно-измерительное оборудование позволит дорожникам в режиме онлайн получать информацию о метеоусловиях на дорогах и действовать в соответствии с погодными условиями, следует из документации на Госзакупках. Во время появления наледи и снежных сугробов на дороге специалисты будут направлять туда уборочные машины. Это в свою очередь должно оказать влияние на аварийность на дорогах.

По условиям контракта, новое оборудование должно быть установлено до конца марта следующего года на трассах Екатеринбург — Тюмень, Шадринск-Тюмень-Курган, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург — Москва, «Иртыш» — Подъезд к городу Тюмень и шести участках Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, которую негласно называют «трассой смерти». Всего планируется установить 12 аппаратов автоматизированной системы метеорологического обеспечения.

Ранее стало известно о планах властей Тюменской области потратить 161 миллиона рублей на ремонт моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Уралуправтодор» планирует потратить 61 миллион рублей на установку погодных датчиков на трассах в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. Контрольно-измерительное оборудование позволит дорожникам в режиме онлайн получать информацию о метеоусловиях на дорогах и действовать в соответствии с погодными условиями, следует из документации на Госзакупках. Во время появления наледи и снежных сугробов на дороге специалисты будут направлять туда уборочные машины. Это в свою очередь должно оказать влияние на аварийность на дорогах. По условиям контракта, новое оборудование должно быть установлено до конца марта следующего года на трассах Екатеринбург — Тюмень, Шадринск-Тюмень-Курган, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург — Москва, «Иртыш» — Подъезд к городу Тюмень и шести участках Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, которую негласно называют «трассой смерти». Всего планируется установить 12 аппаратов автоматизированной системы метеорологического обеспечения. Ранее стало известно о планах властей Тюменской области потратить 161 миллиона рублей на ремонт моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...