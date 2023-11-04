«Уралуправтодор» будет следить за трассами с помощью датчиков за 61 млн рублей

05 ноября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

На трассах УрФО установят метеооборудование, которое поможет следить за дорожной ситуацией Фото: Александр Елизаров © URA.RU «Уралуправтодор» планирует потратить 61 миллион рублей на установку погодных датчиков на трассах в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. Контрольно-измерительное оборудование позволит дорожникам в режиме онлайн получать информацию о метеоусловиях на дорогах и действовать в соответствии с погодными условиями, следует из документации на Госзакупках. Во время появления наледи и снежных сугробов на дороге специалисты будут направлять туда уборочные машины. Это в свою очередь должно оказать влияние на аварийность на дорогах. По условиям контракта, новое оборудование должно быть установлено до конца марта следующего года на трассах Екатеринбург — Тюмень, Шадринск-Тюмень-Курган, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург — Москва, «Иртыш» — Подъезд к городу Тюмень и шести участках Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, которую негласно называют «трассой смерти». Всего планируется установить 12 аппаратов автоматизированной системы метеорологического обеспечения. Ранее стало известно о планах властей Тюменской области потратить 161 миллиона рублей на ремонт моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.

«Уралуправтодор» планирует потратить 61 миллион рублей на установку погодных датчиков на трассах в ХМАО, Тюменской и Свердловской областях. Об этом сообщается на федеральном интернет-портале Госзакупки. Контрольно-измерительное оборудование позволит дорожникам в режиме онлайн получать информацию о метеоусловиях на дорогах и действовать в соответствии с погодными условиями, следует из документации на Госзакупках. Во время появления наледи и снежных сугробов на дороге специалисты будут направлять туда уборочные машины. Это в свою очередь должно оказать влияние на аварийность на дорогах. По условиям контракта, новое оборудование должно быть установлено до конца марта следующего года на трассах Екатеринбург — Тюмень, Шадринск-Тюмень-Курган, Пермь-Екатеринбург, Екатеринбург — Москва, «Иртыш» — Подъезд к городу Тюмень и шести участках Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, которую негласно называют «трассой смерти». Всего планируется установить 12 аппаратов автоматизированной системы метеорологического обеспечения. Ранее стало известно о планах властей Тюменской области потратить 161 миллиона рублей на ремонт моста через реку Бердюженка в Ялуторовском районе. Ремонтные работы планируется завершить в следующем году.