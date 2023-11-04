Сенатор из Тывы рассказала, чего сможет добиться Курганская область

Сенатор Оюн: Курганская область сможет раскрыться благодаря традициям

05 ноября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Курганская область представила свою выставку в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор из Тывы Дина Оюн заявила, что Курганская область сможет «раскрыться и экономически подняться» благодаря традициям. Об этом она рассказала во время посещения стенда региона, представленном на международной выставке-форуме в Москве «Россия 2023». «Очень рада побывать в уголке Курганской области. Знаю, что это богатейший край с природными ресурсами и лесными богатствами. Регион принял индивидуальную программу социально-экономического развития, и весь этот потенциал позволит раскрыться и экономически подняться, потому что у вас есть самое главное — традиции», — заявила Оюн. Выставка-форум «Россия 2023» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представят достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. От Курганской области на выставке работают мастера Центра русской народной культуры «Лад», которые проведут мастер-классы по ткачеству поясов на дощечках и ковровой вышивке, а также уникальное оборудование. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что регион в 2022 году занял первое место по индексу сельхозпроизводства, а также снижения безработицы почти в шесть раз за три года.

Сенатор из Тывы Дина Оюн заявила, что Курганская область сможет «раскрыться и экономически подняться» благодаря традициям. Об этом она рассказала во время посещения стенда региона, представленном на международной выставке-форуме в Москве «Россия 2023». «Очень рада побывать в уголке Курганской области. Знаю, что это богатейший край с природными ресурсами и лесными богатствами. Регион принял индивидуальную программу социально-экономического развития, и весь этот потенциал позволит раскрыться и экономически подняться, потому что у вас есть самое главное — традиции», — заявила Оюн. Выставка-форум «Россия 2023» открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней представят достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. От Курганской области на выставке работают мастера Центра русской народной культуры «Лад», которые проведут мастер-классы по ткачеству поясов на дощечках и ковровой вышивке, а также уникальное оборудование. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что регион в 2022 году занял первое место по индексу сельхозпроизводства, а также снижения безработицы почти в шесть раз за три года.