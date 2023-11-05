Bloomberg: Зеленский начал угрозами добиваться помощи от США

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский не хочет, чтобы Украина оставалась без поддержки США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует напасть на НАТО после конца спецоперации. По мнению Bloomberg, тем самым глава страны пытается добиться дополнительной помощи от Запада.

«Если Россия [закончит спецоперацию], то она нападет на страны НАТО, а вы [жители стран Запада] отправите на фронт своих сыновей и дочерей», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Bloomberg. Отмечается, что глава Украины сделал такое заявление, чтобы Конгресс США оставался верен Киеву.

Ранее нижняя палата законодательного органа США проголосовала за новый пакет военной помощи, в котором нет денег для Киева. Конгресс выступил в поддержу Израиля. Если Украина останется без западных инвестиций, то она превратится в страну-банкрота. Об этом заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что многие на Западе устали от конфликта на Украине, пишет RT. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы планирует напасть на НАТО после конца спецоперации. По мнению Bloomberg, тем самым глава страны пытается добиться дополнительной помощи от Запада. «Если Россия [закончит спецоперацию], то она нападет на страны НАТО, а вы [жители стран Запада] отправите на фронт своих сыновей и дочерей», — заявил Владимир Зеленский, его слова приводит Bloomberg. Отмечается, что глава Украины сделал такое заявление, чтобы Конгресс США оставался верен Киеву. Ранее нижняя палата законодательного органа США проголосовала за новый пакет военной помощи, в котором нет денег для Киева. Конгресс выступил в поддержу Израиля. Если Украина останется без западных инвестиций, то она превратится в страну-банкрота. Об этом заявлял бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом премьер-министр Италии Джорджа Мелони отмечала, что многие на Западе устали от конфликта на Украине, пишет RT. По ее словам, в скором времени могут начаться переговоры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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