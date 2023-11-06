В России полностью восстановлена обороноспособность, а президент Владимир Путин «вытащил страну из пропасти». URA.RU приводит главные заявления председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с просветительского марафона Российского общества «Знание».
Россия полностью защищена, обороноспособность страны восстановлена. Матвиенко добавила, что теперь «ни в одну горячую голову не придет мысль как-то плохо поступить с РФ».
Путин первый среди политиков заявил в 2007 году, что планете нужен новый миропорядок. Однако его слова тогда не нашли отклика, зато сейчас все больше стран идут по пути отказа от однополярного мира. Матвиенко подчеркнула, что те, кто не хотел разделять позицию главы РФ по многополярности, потерпели поражение.
После развала СССР Россия «находилась в пропасти». Благодаря работе Путина и его команды, страна вернула за 23 года достоинство.
РФ не оставили выбора, страна должна была начать спецоперацию. Матвиенко в подробностях рассказала о всех причинах такого решения. Она отметила, что количество жертв в Донбассе могло быть больше без военного вмешательства России, а из Украины был создан проект «анти-Россия».
Россия не оккупировала Крым в 2014 году. По словам Матвиенко, присоединение территорий было без выстрелов, в соответствии с международным правом.
РФ никогда не выступала за изоляцию от остального мира. Страна прекратила посягательства на свой суверенитет, когда Запад стал навязывать нетрадиционные ценности.
Россия откажется от проведения ядерных испытаний только после того, как США ратифицируют Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Матвиенко отметила, что фактически договор не работал.
РФ является лидером в мире по цифровизации. К примеру, аналогов портала «Госуслуг» нет нигде, высказалась председатель Совета Федерации России.
В конце выступления Матвиенко предложила создать министерство счастья. Однако на данный момент мало россиян поддерживают такую идею.
Россия отстала от других стран в использовании искусственного интеллекта (ИИ). Однако у государства еще есть время, чтобы стать лидером в этой теме.
Каменный век закончился не потому, что не осталось камней, а из-за научного прогресса. Сейчас людям надо научиться пользоваться ИИ и не бояться его, высказалась Матвиенко.
Будущее стоит за такими артистами, как Ярослав Дронов (Shaman), а не за теми, кто продал Родину. По словам спикера, Shaman — талантливый человек. Выступление Матвиенко транслировалось на странице «Знаний» в соцсети «Вконтакте».
В России полностью восстановлена обороноспособность, а президент Владимир Путин «вытащил страну из пропасти». URA.RU приводит главные заявления председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с просветительского марафона Российского общества «Знание».