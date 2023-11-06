Лишенный сана протодиакон Кураев покинул РФ в праздник

06 ноября 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Андрей Кураев переехал в Чехию Фото: Антон Белицкий © URA.RU Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, которого лишили сана, покинул РФ. Об этом заявил он сам, отметив, что это произошло в День народного единства. «Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто „судьба диссидента“», — написал Андрей Кураев в своем telegram-канале . В своих соцсетях он опубликовал фотографию с чемоданом, на котором виднеется надпись на чешском. Ранее Кураев сообщал, что думает над переездом в Чехию. По его словам, в Праге у него остались бывшие одноклассники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана за то, что тот занимался деструктивной деятельностью и отказывался каяться. Дело в том, что в 2020 году Кураев оскорбил протоиерея Александра Агейкина.

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, которого лишили сана, покинул РФ. Об этом заявил он сам, отметив, что это произошло в День народного единства. «Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто „судьба диссидента“», — написал Андрей Кураев в своем telegram-канале. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с чемоданом, на котором виднеется надпись на чешском. Ранее Кураев сообщал, что думает над переездом в Чехию. По его словам, в Праге у него остались бывшие одноклассники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана за то, что тот занимался деструктивной деятельностью и отказывался каяться. Дело в том, что в 2020 году Кураев оскорбил протоиерея Александра Агейкина.