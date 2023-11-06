Лишенный сана протодиакон Кураев покинул РФ в праздник

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Интервью. Андрей Кураев. Москва (вариант 2), кураев андрей
Андрей Кураев переехал в Чехию Фото:

Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, которого лишили сана, покинул РФ. Об этом заявил он сам, отметив, что это произошло в День народного единства.

«Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто „судьба диссидента“», — написал Андрей Кураев в своем telegram-канале. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с чемоданом, на котором виднеется надпись на чешском.

Ранее Кураев сообщал, что думает над переездом в Чехию. По его словам, в Праге у него остались бывшие одноклассники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана за то, что тот занимался деструктивной деятельностью и отказывался каяться. Дело в том, что в 2020 году Кураев оскорбил протоиерея Александра Агейкина.

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Бывший протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев, которого лишили сана, покинул РФ. Об этом заявил он сам, отметив, что это произошло в День народного единства. «Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто „судьба диссидента“», — написал Андрей Кураев в своем telegram-канале. В своих соцсетях он опубликовал фотографию с чемоданом, на котором виднеется надпись на чешском. Ранее Кураев сообщал, что думает над переездом в Чехию. По его словам, в Праге у него остались бывшие одноклассники. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил Кураева сана за то, что тот занимался деструктивной деятельностью и отказывался каяться. Дело в том, что в 2020 году Кураев оскорбил протоиерея Александра Агейкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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