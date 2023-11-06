Волонтеры ХМАО отправили в донецкую Макеевку 15 тонн гуманитарки и работ-эвакуатор

В ХМАО волонтеры собрали отправили в Макеевку 15 тонн гуманитарного груза

06 ноября 2023 в 23:11 Размер текста - 17 +

Новые 15 тонн гуманитарки вместе с роботом-эвакуатором были отправлены в Макеевку из ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (архив) В ХМАО волонтеры собрали и отправили в Макеевку (ДНР) 15 тонн гуманитарного груза вместе с роботом-эвакуатором. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Югра солдату». «Югорчане выполнили очередную доставку самых необходимых для наших бойцов вещей. Фура преодолела три тысячи километров из Ханты-Мансийска в Макеевку. Среди прочего впервые был доставлен по-настоящему уникальный аппарат — робот эвакуатор. Эта техника поможет вывозить раненных даже с самых опасных участков»,-говорится опубликованном волонтерами в сообщении. В конце октября стало известно о поездке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в госпиталь в ЛНР. Там она она передала собранную волонтерами ХМАО гуманитарную помощь раненным бойцам. Югорчане отвезли в Макеевку работ-эвакуатор для спасения раненных Telegram-канал «Югра солдату» https://t.me/ugra_ryadom/707

В ХМАО волонтеры собрали и отправили в Макеевку (ДНР) 15 тонн гуманитарного груза вместе с роботом-эвакуатором. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Югра солдату». «Югорчане выполнили очередную доставку самых необходимых для наших бойцов вещей. Фура преодолела три тысячи километров из Ханты-Мансийска в Макеевку. Среди прочего впервые был доставлен по-настоящему уникальный аппарат — робот эвакуатор. Эта техника поможет вывозить раненных даже с самых опасных участков»,-говорится опубликованном волонтерами в сообщении. В конце октября стало известно о поездке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в госпиталь в ЛНР. Там она она передала собранную волонтерами ХМАО гуманитарную помощь раненным бойцам.