06 ноября 2023

Волонтеры ХМАО отправили в донецкую Макеевку 15 тонн гуманитарки и работ-эвакуатор

В ХМАО волонтеры собрали отправили в Макеевку 15 тонн гуманитарного груза
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Новые 15 тонн гуманитарки вместе с роботом-эвакуатором были отправлены в Макеевку из ХМАО Фото:

В ХМАО волонтеры собрали и отправили в Макеевку (ДНР) 15 тонн гуманитарного груза вместе с роботом-эвакуатором. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Югра солдату».

«Югорчане выполнили очередную доставку самых необходимых для наших бойцов вещей. Фура преодолела три тысячи километров из Ханты-Мансийска в Макеевку. Среди прочего впервые был доставлен по-настоящему уникальный аппарат — робот эвакуатор. Эта техника поможет вывозить раненных даже с самых опасных участков»,-говорится опубликованном волонтерами в сообщении.

В конце октября стало известно о поездке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в госпиталь в ЛНР. Там она она передала собранную волонтерами ХМАО гуманитарную помощь раненным бойцам.

Югорчане отвезли в Макеевку работ-эвакуатор для спасения раненных
Югорчане отвезли в Макеевку работ-эвакуатор для спасения раненных

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В ХМАО волонтеры собрали и отправили в Макеевку (ДНР) 15 тонн гуманитарного груза вместе с роботом-эвакуатором. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Югра солдату». «Югорчане выполнили очередную доставку самых необходимых для наших бойцов вещей. Фура преодолела три тысячи километров из Ханты-Мансийска в Макеевку. Среди прочего впервые был доставлен по-настоящему уникальный аппарат — робот эвакуатор. Эта техника поможет вывозить раненных даже с самых опасных участков»,-говорится опубликованном волонтерами в сообщении. В конце октября стало известно о поездке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в госпиталь в ЛНР. Там она она передала собранную волонтерами ХМАО гуманитарную помощь раненным бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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