Волонтеры ХМАО отправили в донецкую Макеевку 15 тонн гуманитарки и работ-эвакуатор

В ХМАО волонтеры собрали и отправили в Макеевку (ДНР) 15 тонн гуманитарного груза вместе с роботом-эвакуатором. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Югра солдату».
«Югорчане выполнили очередную доставку самых необходимых для наших бойцов вещей. Фура преодолела три тысячи километров из Ханты-Мансийска в Макеевку. Среди прочего впервые был доставлен по-настоящему уникальный аппарат — робот эвакуатор. Эта техника поможет вывозить раненных даже с самых опасных участков»,-говорится опубликованном волонтерами в сообщении.
В конце октября стало известно о поездке губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой в госпиталь в ЛНР. Там она она передала собранную волонтерами ХМАО гуманитарную помощь раненным бойцам.
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