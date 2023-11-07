Военкор Коц жестко отреагировал на гибель помощника Залужного

07 ноября 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Получить в подарок гранату — это селянство, считает военкор Андрей Коц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Военный корреспондент Андрей Коц сравнил военное руководство Украины с папуасами из-за подарка в виде гранаты, который перед гибелью получил помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Вообще дарить гранаты — это какое-то селянство или хуторство. Это как дарить золотые автоматы тем, кто никогда из них по человеку не выстрелит. <…> Как папуасы, ей Богу. Американские бусики друг другу передаривают», — написал военкор в telegram-канале Kotsnews. Он отметил, что дарить гранаты — это уголовная статья. В ночь на 7 ноября помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва в собственном доме. По одной из версий он получил в подарок на день рождения гранату, которая сработала в результате неосторожного обращения с ней.

Военный корреспондент Андрей Коц сравнил военное руководство Украины с папуасами из-за подарка в виде гранаты, который перед гибелью получил помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков. Соответствующий пост он разместил в своем telegram-канале. «Вообще дарить гранаты — это какое-то селянство или хуторство. Это как дарить золотые автоматы тем, кто никогда из них по человеку не выстрелит. <…> Как папуасы, ей Богу. Американские бусики друг другу передаривают», — написал военкор в telegram-канале Kotsnews. Он отметил, что дарить гранаты — это уголовная статья. В ночь на 7 ноября помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате взрыва в собственном доме. По одной из версий он получил в подарок на день рождения гранату, которая сработала в результате неосторожного обращения с ней.