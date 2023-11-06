Вандалы испортили фасад здания реготделения КПРФ символами и антисемитскими лозунгами (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Неизвестные испортили фасад курганского отделения КПРФ символами и надписью антисемитского характера, которые ассоциируются с неонацистскими группировками, запрещенными в РФ. Это заметил и сообщил читатель URA.RU.

«Кто-то поиздевался над КПРФ», — пишет читатель, приложив фото с места происшествия. На фасаде здания, по данным с предоставленных фото, вандалы нарисовали граффити крестов и оставили провокационную надпись антисемитского характера.

Глава курганской КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов подтвердил данный инцидент в разговоре с корреспондентом URA.RU. «После завершения мероприятий, посвященных годовщине революции мы будем реагировать на это. Когда допустим, какие-то „недоросли“ совершили акт вандализма в отношении памятника Владимира Ильича Ленина — у нас есть запись, что они прыгали, баловались. А здесь вот даже какая-то полуфашистская символика нарисована, оставлять безнаказанным это нельзя. Обратимся в правоохранительные органы», — сообщил Зырянов.

Редакция URA.RU подчеркивает, что акты вандализма с использованием нацистской и экстремистской символики могут иметь серьезные последствия. Публичное демонстрирование такой символики, согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, влечет ответственность, включая штрафы и арест. Призывы к демонстрации или распространению антисемитских и националистических взглядов, а также их явления категорически не поддерживаются и осуждаются.

Ранее URA.RU писало, что подростки сломали памятник Владимиру Ленину у офиса курганского отделения КПРФ. В результате верхняя часть памятника сдвинулась, это зафиксировала камера видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД сообщали, что сотрудники полиции устанавливают причастных к разгрому памятника.

Вандалы испортили фасад здания курганского отделения КПРФ Читатель URA.RU

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