06 ноября 2023
05 ноября 2023

Вандалы разрисовали здание курганской КПРФ антисемитскими фразами и символами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, бюст ленина, обком кпрф
Вандалы испортили фасад здания реготделения КПРФ символами и антисемитскими лозунгами (архивное фото) Фото:

Неизвестные испортили фасад курганского отделения КПРФ символами и надписью антисемитского характера, которые ассоциируются с неонацистскими группировками, запрещенными в РФ. Это заметил и сообщил читатель URA.RU.

«Кто-то поиздевался над КПРФ», — пишет читатель, приложив фото с места происшествия. На фасаде здания, по данным с предоставленных фото, вандалы нарисовали граффити крестов и оставили провокационную надпись антисемитского характера.

Глава курганской КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов подтвердил данный инцидент в разговоре с корреспондентом URA.RU. «После завершения мероприятий, посвященных годовщине революции мы будем реагировать на это. Когда допустим, какие-то „недоросли“ совершили акт вандализма в отношении памятника Владимира Ильича Ленина — у нас есть запись, что они прыгали, баловались. А здесь вот даже какая-то полуфашистская символика нарисована, оставлять безнаказанным это нельзя. Обратимся в правоохранительные органы», — сообщил Зырянов.

Редакция URA.RU подчеркивает, что акты вандализма с использованием нацистской и экстремистской символики могут иметь серьезные последствия. Публичное демонстрирование такой символики, согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, влечет ответственность, включая штрафы и арест. Призывы к демонстрации или распространению антисемитских и националистических взглядов, а также их явления категорически не поддерживаются и осуждаются.

Ранее URA.RU писало, что подростки сломали памятник Владимиру Ленину у офиса курганского отделения КПРФ. В результате верхняя часть памятника сдвинулась, это зафиксировала камера видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД сообщали, что сотрудники полиции устанавливают причастных к разгрому памятника.

Вандалы испортили фасад здания курганского отделения КПРФ
Вандалы испортили фасад здания курганского отделения КПРФ
Руководство партии планирует обратиться в правоохранительные органы
Руководство партии планирует обратиться в правоохранительные органы
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Неизвестные испортили фасад курганского отделения КПРФ символами и надписью антисемитского характера, которые ассоциируются с неонацистскими группировками, запрещенными в РФ. Это заметил и сообщил читатель URA.RU. «Кто-то поиздевался над КПРФ», — пишет читатель, приложив фото с места происшествия. На фасаде здания, по данным с предоставленных фото, вандалы нарисовали граффити крестов и оставили провокационную надпись антисемитского характера. Глава курганской КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов подтвердил данный инцидент в разговоре с корреспондентом URA.RU. «После завершения мероприятий, посвященных годовщине революции мы будем реагировать на это. Когда допустим, какие-то „недоросли“ совершили акт вандализма в отношении памятника Владимира Ильича Ленина — у нас есть запись, что они прыгали, баловались. А здесь вот даже какая-то полуфашистская символика нарисована, оставлять безнаказанным это нельзя. Обратимся в правоохранительные органы», — сообщил Зырянов. Редакция URA.RU подчеркивает, что акты вандализма с использованием нацистской и экстремистской символики могут иметь серьезные последствия. Публичное демонстрирование такой символики, согласно ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, влечет ответственность, включая штрафы и арест. Призывы к демонстрации или распространению антисемитских и националистических взглядов, а также их явления категорически не поддерживаются и осуждаются. Ранее URA.RU писало, что подростки сломали памятник Владимиру Ленину у офиса курганского отделения КПРФ. В результате верхняя часть памятника сдвинулась, это зафиксировала камера видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД сообщали, что сотрудники полиции устанавливают причастных к разгрому памятника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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