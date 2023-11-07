Страна.ua: погибший помощник Залужного мог перепутать гранату с рюмкой

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Гранату, в результате взрыва которой погиб Геннадий Частяков, могли перепутать с рюмкой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков мог перепутать гранату с рюмкой. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Гранаты входили в „подарочный набор“, который на день рождения ему подарил коллега — полковник Тимченко. <…> Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а „рюмки специфической формы“», — пишет украинская интернет-газета Страна.ua.

Авторы уточняют, что по словам Тимченко тот положил в подарочный набор бутылку виски Black Label и 6 гранат. Набор был в виде деревянной коробки. По итогу Частяков мог перепутать гранаты с рюмкой.

Помощник Залужного подорвался в ночь на 7 ноября. Военкор Коц усмотрел уголовное преступление в подарке, который послужил причиной взрыва. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что данный инцидент произошел по воле украинского президента Владимира Зеленского, конфликтующего с Залужным.

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Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков мог перепутать гранату с рюмкой. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Гранаты входили в „подарочный набор“, который на день рождения ему подарил коллега — полковник Тимченко. <…> Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а „рюмки специфической формы“», — пишет украинская интернет-газета Страна.ua. Авторы уточняют, что по словам Тимченко тот положил в подарочный набор бутылку виски Black Label и 6 гранат. Набор был в виде деревянной коробки. По итогу Частяков мог перепутать гранаты с рюмкой. Помощник Залужного подорвался в ночь на 7 ноября. Военкор Коц усмотрел уголовное преступление в подарке, который послужил причиной взрыва. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин считает, что данный инцидент произошел по воле украинского президента Владимира Зеленского, конфликтующего с Залужным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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